Hans van der Pouw nieuwe CFO bij DuurzaamInvesteren.nl

Foto: Carilijne Pieters

Hans van der Pouw (47) is per 1 december 2022 begonnen als financieel directeur bij investeringsplatform DuurzaamInvesteren.nl. Hij volgt Lex Roukens op, die deze functie sinds mei dit jaar ad interim vervulde. Van der Pouw wil als CFO de groeiambities van DuurzaamInvesteren.nl naar een volgend niveau tillen.

Dennis Kromhout van der Meer, algemeen directeur van DuurzaamInvesteren.nl: “Met de komst van Van der Pouw gaan we een nieuwe fase in. Ik ben ervan overtuigd dat zijn financiële kennis en ruime ervaring in het begeleiden van organisaties door diverse groeifases cruciaal is voor de verdere groei van ons platform.”

Veel potentie

“Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzame impact worden steeds bepalender voor toekomstbestendige bedrijven”, zegt Van der Pouw. “DuurzaamInvesteren.nl heeft zowel nationaal als internationaal veel potentie. We zijn als grootste duurzame investeringsplatform in Nederland sterk georiënteerd op het financieren van de duurzame transitie. Ons platform heeft de kennis, ervaring en een groot investeringsnetwerk in huis om impactvolle duurzame projecten vooruit te helpen.”

Van der Pouw werkte tot 2016 negentien jaar lang voor de Rabobank Groep waarvan de laatste tien jaar als financieel directeur van lokale Rabobank in de Gooi en Vechtstreek. Vanaf 2016 vervulde hij zes jaar lang de functie van interim financieel directeur in verschillende sectoren variërend van de maakindustrie, financiële dienstverlening en zorg. Daarnaast is hij betrokken bij een verzorgingstehuis als voorzitter van de Raad van Toezicht.

