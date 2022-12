“Ik ben liever geen Grote Smurf die mijn team alles voorkauwt”

Toen David van Mechelen vier jaar geleden begon als CFO van Royal FloraHolland stond hij voor de uitdaging het financeteam verder te professionaliseren. Na vier jaar zijn er grote stappen gezet. “We sturen nu ook mee op het creëren van waarde in de business”, zegt Van Mechelen.

In september werd Van Mechelen herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. De conclusie kan dus worden getrokken dat het hem bevalt bij de coöperatie van veilingen van snijbloemen en planten. “Vanaf dag één dat ik hier binnenstapte, voelde ik mij op mijn plek. Het is een zeer dynamische sector. Er gebeurt altijd wat. Royal FloraHolland heeft een rijke historie, die meer dan honderd jaar teruggaat en prachtige sierteeltproducten voortbrengt. Het is mooi daar onderdeel van te zijn en aan bij te dragen.”

Uitdagende opdracht

Bij zijn aanstelling kreeg Van Mechelen de opdracht mee de strategie-implementatie te versnellen, de transformatie te bevorderen en de organisatie verder te professionaliseren. “Om die stappen te kunnen maken, de transitie naar het grootste digitale B2B-sierteeltplatform voor het verhandelen van bloemen en planten en het aanbieden van dienstverlening, moeten niet alleen wij onszelf opnieuw uitvinden en veranderen. Er zijn bijna 5.500 kwekers en 2.500 kopers die via ons handelen. Daarnaast heb je nog softwareleveranciers, transporteurs en tal van andere partijen. Door de rol die Royal FloraHolland heeft in de sector geldt: als wij veranderen, moeten ook heel veel bedrijven mee veranderen met hun bedrijfsprocessen. Terwijl er een grote diversiteit is onder deze bedrijven en de commerciële belangen groot zijn. Het is een mooie en belangrijke opdracht, maar ook een uitdagende opdracht.”

“Vanaf dag één dat ik hier binnenstapte, voelde ik mij op mijn plek.”

Het ultieme bewijs

Van Mechelen erkent dat hij een beetje schrok toen hij ruim vier jaar geleden de organisatie binnenstapte. “Er was binnen de organisatie en ook binnen het financeteam veel gebaseerd op vertrouwen. Er was weinig beleid vastgelegd. Ook controls en formele processen niet. Zo was er geen internal control framework. Terwijl we in gesprek waren om hierin verandering aan te brengen, kwamen we erachter dat we dat jaar hadden te maken met de grootste fraude van Nederland. Er was bijna vierenhalf miljoen euro weggesluisd. Dat was het ultieme bewijs dat er iets moest veranderen. Niemand hoefde nog te worden overtuigd. Sindsdien hebben we op het vlak van interne beheersing grote stappen gemaakt. Voor nagenoeg alle bedrijfsprocessen. Bedrijfsbreed dus. Er ligt voor de meeste onderdelen inmiddels beleid dat in detail is uitgewerkt en afgeleid daarvan zijn er processen ingericht en beschreven. Hetzelfde geldt voor de controls daarop. Wij zijn als organisatie en financefunctie verder gedigitaliseerd, in processen, data en reporting. Als finance zijn we veel dieper de business ingegaan om te begrijpen waar we geld verdienen en verliezen. Door te berekenen wat de kostprijs is en hoeveel marge we maken. Wij sturen nu veel meer op KPI’s. Niet alleen op financiële prestaties, maar ook op de onderliggende drivers. Finance is meer stroomopwaarts de business ingegaan. Om daar mee te sturen.”

Samen met mijn team

“Deze stappen heb ik samen met mijn team gezet”, zegt Van Mechelen. “Alle verschillende geledingen binnen finance werken veel nauwer samen dan toen ik binnenkwam. In een sfeer waarop we als finance trots kunnen zijn. Er wordt hard gewerkt en ook veel gelachen. Dat laatste vind ik buitengewoon belangrijk. De sfeer. Als je plezier hebt in het werk met elkaar, en als je weet waar je naartoe wilt, gaan dingen vaak als vanzelf. Er staat een team, er is een plan en het team werkt aan het plan. Wij zitten echt in die flow. Ik heb veel vertrouwen in mijn team en ben trots op ze. En dat vertel ik ze ook.”

Staand vlnr: Wilco van de Wijnboom – manager Corporate Finance, Wouter Kolk – manager Business Control, David van Mechelen – CFO, Egbert Pippel – manager Financial Services, Marcel Smit – manager Accounting.

Zittend vlnr: Paul Meester – manager Direct Sales, Daniella Koster – manager Finance, Accounting & Controlling, Marc Brocaar – manager Financial Control, Bas – manager Corporate Control.

Waarde creëren

De rol van finance in Royal FloraHolland was voorheen primair de business te helpen en te ondersteunen. Van Mechelen heeft daaraan met zijn team een dimensie toegevoegd. “De andere kant van finance is control. En dat bedoel ik breed: de organisatie scherp houden, confronteren, uitdagen en ook beheersen. Zorgen dat wat er gebeurt binnen het ontwikkelde beleid, een proces of een businesscase, niet elke keer anders verloopt dan wat je beoogde. Die beheersing van de processen en de controle daarop is veel sterker geworden. Wij sturen nu ook mee op waarde creëren voor de business. Waarbij we antwoorden zoeken op vragen als: Wat verdienen we aan een klant of aan een bepaalde dienst? Wanneer moet deze business uiteindelijk break-even draaien? Hoeveel klanten hebben we daarvoor nodig? En welke diensten, welke functionaliteiten? Samen met de business kijken wij of we op het goede spoor zitten. Wij hebben hierin mooie stappen gezet, zonder dat de ‘helperscultuur’ verloren is gegaan.”

Rechterhand

Toen Van Mechelen ruim vier jaar geleden binnenstapte bij de organisatie, kreeg hij zo’n vijftien direct reports onder zijn hoede. Dat was hem al snel te veel, ook vanwege het grote tijdbeslag dat stakeholdermanagement inneemt in deze context voor hem als bestuurder. “Na een jaar heb ik de functie van manager Finance, Control en Accounting in het leven geroepen. Een heel belangrijke rechterhand voor mij. Zij is de primair leidinggevende van de financeafdeling en is ook verantwoordelijk voor het day-to-daymanagement. Als CFO geef ik natuurlijk mede richting aan de financefunctie. We sparren daar vaak over. Als medewerkers begrijpen waarom we dingen doen, gaan dingen vaak veel sneller de gewenste kant op. In plaats van dat het alleen maar van ze wordt gevraagd en de zingeving of de uitleg ervan ontbreekt. Ik investeer bewust veel tijd in het uitleggen van het waarom, als ik bepaalde verzoeken heb, en in het uitwisselen van ideeën en gedachten, zodat we allemaal begrijpen waarvoor we het doen en we allemaal dezelfde kant op kijken.”

“Als medewerkers begrijpen waarom we dingen doen, gaan dingen vaak veel sneller de gewenste kant op. In plaats van dat het alleen maar van ze wordt gevraagd en de zingeving of de uitleg ervan ontbreekt.”

Verrast door initiatieven

Van Mechelen heeft snel de neiging dossiers naar zich toe te trekken, maar het lukt hem steeds beter los te laten. Ook omdat dat steeds meer mogelijk wordt met het groeien van de organisatie. “Hoe lastig dat soms ook voor me is. De inhoud trekt altijd, vanuit mijn passie voor het vak. Ik probeer mijn team zoveel mogelijk vrijheid te geven. Zodat er in hun werk ruimte ontstaat voor zelf doordenken en voor eigen ondernemerschap. Ik probeer medewerkers in hun kracht te zetten en vertrouwen te geven. In het begin van mijn dienstverband hadden de medewerkers nog wel eens moeite met de vrijheid die ze kregen. Finance was vrij hiërarchisch. Men vond vaak dat de CFO precies moest vertellen wat er moest gebeuren. Dat zie ik nu gelukkig veel minder. De medewerkers weten welke richting we op willen gaan, gaan vervolgens zelf aan de slag en denken door over wat dat betekent. Het team als geheel is daardoor effectiever en productiever geworden. Om daar te komen, dat is natuurlijk hard werken met elkaar. En het betekent ook dat we de inrichting van de afdeling, de samenstelling van het team en de beoogde competenties hebben aangepast. De situatie is nu echt anders. Ik word inmiddels steeds vaker verrast door initiatieven. En soms pas als ze al klaar en werkend zijn. Dat kan zijn een mooi rapport, een diepgaande analyse, een nieuw inzicht of een Power BI-tool. Het team is self starting geworden. Mensen zien groeien, hun grenzen verleggen, dat vind ik echt een van de mooiste dingen die er is. En het is ook heel belangrijk, voor de medewerker maar ook voor de organisatie; iedereen wint.”

Wijsheid van het collectief

Het financeteam heeft tegenwoordig ook een grote vinger in de pap als het aankomt op besluitvorming. “Als het gaat om besluiten nemen, is mijn antwoord heel vaak: wat vinden jullie zelf? Ik ben liever geen Grote Smurf die alles voorkauwt. Op sommige punten moet ik natuurlijk wel een streep trekken. Ik ben bijvoorbeeld absoluut niet flexibel geweest als het ging om een bepaalde mate van interne beheersing. Dat was ik al niet en toen de fraude er overheen kwam, hoefde ik dat al helemaal niet meer uit te leggen. Maar inmiddels zijn we veranderd. De wijsheid ligt bij het collectief.”

“Negen op de tien keer is het een hamerstuk in de besluitvorming. Het denkwerk en de uitwerking daarvan zijn nu vaak zo goed, dat de besluitvorming zelf steeds korter kan. Ik voel me daar zeer comfortabel bij. Ik wil niet graag telkens het laatste vangnet zijn. Dan voel ik me kwetsbaar als ik toch iets over het hoofd zie. En dat zou voor mij een signaal zijn dat het team nog niet staat waar ik het heel graag zou zien. Naarmate het denkwerk steeds meer plaatsvindt in de organisatie, kan ik vanuit mijn rol de laatste punten op de i zetten en mogelijk nog die ene vraag stellen waaraan nog niemand heeft gedacht. Ook vanuit het overzicht dat ik heb in mijn functie. En het kost me ook minder tijd. Ik vind het heel mooi om te kunnen vaststellen dat we ook op dit punt zijn gegroeid.”

“Naarmate het denkwerk steeds meer plaatsvindt in de organisatie, kan ik vanuit mijn rol de laatste punten op de i zetten en mogelijk nog die ene vraag stellen waaraan nog niemand heeft gedacht.”

Zelfbepaalde doelstellingen

Hoewel Van Mechelen zeker nog verbeterpunten en groeikansen ziet bij zijn team, zoals dezelfde taal spreken, slimmer omgaan met data en de businesspartnerrol nog beter oppakken, is hij een tevreden CFO. “De doelstellingen voor de financefunctie het komende jaar worden altijd geformuleerd door het team zelf. Waarvoor gaan we als team en hoe verhoudt zich dat tot waar we vandaag de dag staan, is dan de vraag. Het moet vanzelfsprekend altijd in verhouding staan met de strategie en begroting van de organisatie. Doordat het team zelf de doelstellingen bepaalt, zijn ze per definitie altijd gedragen en is er energie en motivatie om daar achteraan te gaan. Op basis van deze doelstellingen, worden weer doelstellingen bepaald voor elk van de afzonderlijke onderdelen van finance.”

Zelfkritische houding

Van Mechelen merkt dat zijn team openstaat voor verandering. “Finance is veranderingsgezind en dat geldt overigens voor een zeer groot deel van onze organisatie en cultuur. Het uitgangspunt is bijna altijd: kan het niet anders, slimmer, beter, innovatiever of digitaler? Dat is fijn, zo zit ik zelf ook in elkaar. Hierin komt de ambitieuze en zelfkritische houding naar boven. Binnen het team hebben we de term positief conflict. Een conflict of een meningsverschil wordt gezien als iets positiefs. Het biedt ruimte voor een open dialoog, maar er wordt wel gezegd, dat als de meerderheid iets vindt, de minderheid zich daarbij aansluit. In woord en daad. Kortom, het stevige fundament ligt er om samen de komende jaren op verder te bouwen.”

