ING: topbestuurders vrezen door dure energie voor winstmarge

Grote bedrijven in Nederland verwachten volgend jaar een flinke hap uit hun winst als gevolg van de hoge energieprijzen en inflatie. Consumenten blijven die pijn ook voelen, want de meeste ondernemingen denken de gestegen kosten deels of volledig door te kunnen berekenen aan hun klanten. Dat meldt ING op basis van een enquête onder topbestuurders van grote bedrijven.

Bijna alle ondervraagde leidinggevenden verwachten dat de winstgevendheid van de door hen bestuurde bedrijven lijdt onder de hoge prijzen voor gas en elektra. Meer dan de helft (54 procent) denkt zelfs dat de winstmarge volgend jaar met een tiende tot een kwart zal dalen.

Doorberekenen

Net geen zes op de tien topmanagers geeft aan de stijgende kosten deels te kunnen doorberekenen aan klanten. Daarnaast denkt 36 procent de hogere uitgaven volledig te kunnen doorberekenen.

ING ondervroeg voor het onderzoek 148 hoge bestuurders van bedrijven met een jaaromzet van minimaal 250 miljoen euro. Naast bestuursvoorzitters ging het ook om andere leidinggevenden die meebeslissen over de strategische koers van een onderneming.

Vrijwel iedere topmanager die ING ondervroeg, verwacht een recessie. Daarbij rekent ruim een derde van hen erop dat de economische neergang drie kwartalen zal duren. Daarnaast verwachten bijna zeven op de tien bestuurders dat de inflatie ook na 2023 hoog zal blijven.

Optimisme over China

Gevraagd naar hun visie op China, waren veel van hen opvallend optimistisch over het land dat net zijn strenge coronabeleid heeft laten varen en nadrukkelijker de confrontatie lijkt op te zoeken met Taiwan. De helft van de topmanagers verwacht uit te breiden in China of voor het eerst actief te worden in het Aziatische land. Aan de andere kant zegt 11 procent de activiteiten te verminderen in China of zich volledig terug te trekken uit de op één na grootste economie van de wereld.

Volg Executive Finance op LinkedIn!