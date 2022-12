IT Vision: De invloed van technologische ontwikkelingen op financials

Voor het zevende achtereenvolgende jaar onderzochten cm: ControllersMagazine en Executive Finance wat u als financeprofessional bezighoudt als het gaat om technologie in uw werk. Nadat eerder al corona ervoor zorgde dat sommige projecten in een stroomversnelling raakten, of juist werden uitgesteld, hebben we nu te maken met torenhoge inflatie en een zeer krappe arbeidsmarkt. Wat betekent dit voor de invloed van technologische ontwikkelingen op uw werk?

0m maar te beginnen met de krappe arbeidsmarkt. Maar liefst 28 procent van de respondenten geeft aan dat de krapte op de arbeidsmarkt invloed heeft op de automatisering binnen de organisatie. De krapte wordt gevoeld op de afdeling finance, maar zeker ook op de afdeling IT (‘bottleneck’) en bij externe softwarepartijen. Daarin schuilt een paradox: omdat er te weinig handjes zijn willen organisaties meer automatiseren. Maar door het gebrek aan handjes vertragen projecten ook juist. “Onze softwareleverancier heeft voorlopig geen tijd!”

Betere businesspartner

Op de stelling ‘IT stelt mij als financial in staat om een betere partner van de business te zijn’, antwoordt bijna 80 procent van de respondenten bevestigend. En 88 procent van u vindt data-analyse belangrijk tot zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de financiële functie. Maar liefst 94 procent van de financiële professionals ziet verdergaande digitalisering als een kans. Dat betekent dat sommige het toch ook nog als een bedreiging zien. Hun argumenten: ‘minder werkgelegenheid’ (al is dat in deze krappe arbeidsmarkt misschien juist een kans), ‘het gevoel geen controle meer te hebben’ en ‘beveiliging’.

De grote meerderheid ziet toch vooral de voordelen: ‘verandering houdt de organisatie scherp’, ‘taken waarbij je niet hoeft na te denken verdwijnen, dus meer focus op zinvol werk’, ‘het geeft mij kans mij verder te ontwikkelen als businesscontroller’.

Hoe ziet u de financiële functie veranderen?

• Meer focus op data-analyse/forecasting/toekomstvoorspelling

• ICT neemt routinewerk over

• Meer focus op business controlling door betere dashboards/PowerBI

• Meer inhoudelijke advisering/management accounting

• Interactiever naar business topics

• Integratie van bedrijfsprocessen, supply-chainrelaties

• Betere communicatie intern en met klanten

• Verbinder, bruggenbouwer

• Robotica/RPA/AI/Algoritmes

• Werken met big data

• Werken vanuit huis

• Andere functie-eisen: kennis van ICT een must

• Accent op beveiliging

Figuur 1. Heeft de krapte op de arbeidsmarkt invloed op de automatisering binnen uw organisatie?

Zelf experimenteren

Nieuwe vaardigheden komen niet vanzelf aangewaaid (al lijken sommige werkgevers dat blijkbaar wel te denken). Hoe draagt uw organisatie eraan bij dat uw IT-kennis en -vaardigheden meegaan met de tijd? Het gros van de financeprofessionals moet het al doende leren, zo blijkt. De helft wordt op cursus gestuurd. Daarnaast blijkt met name e-learning het goed te doen. Een kleine 10 procent krijgt hierin geen of weinig ondersteuning van de werkgever.

Dashboarding/visualisatie

Informatiebeveiliging blijft stevig op de eerste plaats staan waar het gaat om nieuwe technologische ontwikkelingen waarmee de financeprofessional zich in 2022 ziet geconfronteerd. Waarbij mag worden opgemerkt dat na alle hackincidenten van de afgelopen jaren cybersecurity flink aan belang heeft gewonnen de afgelopen vijf jaar. Nieuw in de top 10 is dashboarding/visualisatie. Dit werd dit jaar voor het eerst uitgevraagd en maar liefst 38 procent van u maakt hier gebruik van.

Figuur 2 Top 10 Nieuwe technologische ontwikkelingen

Essentiële taken

We vroegen ook welke activiteiten er op dit moment zijn geautomatiseerd binnen de organisatie, en in welke mate. Er zijn ten opzichte van voorgaande jaren opnieuw kleine stapjes gemaakt, maar echt grote verschuivingen zijn er niet. Transaction processing, inclusief crediteuren, debiteuren en grootboek, is bij bijna de helft (45%) van de respondenten vrijwel helemaal of grotendeels geautomatiseerd. Daarmee loopt deze activiteit flink voorop. Gevolgd door internal reporting (25%) en business performance analyse (18%).

Opvallend is dat anno 2022 nog veel essentiële taken van de financial niet zijn geautomatiseerd. Zaken als pricing en revenue management (58%) en budgeting en costing (53%) zijn bij ruim de helft nog geheel niet, of nauwelijks, geautomatiseerd.

Figuur 3. In welke mate zijn deze activiteiten op dit moment geautomatiseerd?

Waarin investeert u?

Weten wat er speelt op het gebied van automatisering en technologie is één ding. Erin investeren is nog wel weer wat anders. Organisaties investeren het meest in informatiebeveiliging (42%), dashboarding/visualisatie (31%), cloud computing (29%) en cybersecurity (29%).

Figuur 4. Heeft uw werkgever voldoende oog voor technologische ontwikkelingen?

Steeds meer kansen worden benut

Hoe hard loopt het nu echt met digitalisering in de praktijk? Vinden de financials dat hun werkgever voldoende oog heeft voor de technologische ontwikkelingen? De uitslag is ongeveer fifty-fifty. Iets meer dan de helft ziet dat er kansen blijven liggen en meent dat het beter kan. Toch is er ook een kleine helft die vindt dat de bewustwording er is (44%) of zelfs dat ze vooroplopen. Er is in ieder geval nog genoeg ruimte voor verdere digitalisering.

Figuur 5. Welke belemmeringen zijn er voor het automatiseren van uw financiële functie?

Gebrek aan tijd is de grootste belemmering

Het kan dus beter, meent u. Waarom investeren sommige werkgevers minder in technologische ontwikkelingen voor de financiële functie? Ruim de helft van de respondenten zegt dat dit te maken heeft met een gebrek aan tijd. Dat klinkt als een vicieuze cirkel, want automatisering zou juist moeten zorgen voor extra tijd. Hetzelfde geldt voor het gebrek aan geschikte mensen.

Figuur 6. Wie beslist er binnen uw organisatie met welke nieuwe technologische ontwikkelingen u aan de slag gaat?

Managementteam beslist

En dat brengt ons op het volgende onderwerp. Want wie beslist er nu eigenlijk binnen een organisatie met welke technologische ontwikkelingen de financials aan de slag moeten gaan? Volgens de respondenten heeft het managementteam hierop de grootste invloed: in 48 procent van de gevallen ligt deze beslissing bij het MT. Ook de CEO en de CFO spelen een grote rol in deze beslissing: volgens 18 procent beslist de CEO en volgens 14 procent de CFO welke technologische ontwikkelingen er worden omarmd. De CIO (6%) en CTO (2%) beslissen hier minder vaak over.

