Maak data-driven beslissingen in de boardroom

Elke CFO en CPO maakt dagelijks beslissingen over de uitgaven en toekomst van het bedrijf. Voor het nemen van inkoopgerelateerde beslissingen is data een belangrijke bron. Maar hoe maak je datagedreven beslissingen in tijden van steeds sneller veranderende vraag, stijgende inflatie en disrupties? En aan de andere kant, een toename in de hoeveelheid data?

Uit een recent onderzoek van McKinsey ‘The data-driven enterprise of 2025′ worden zeven kenmerken beschreven die de nieuwe datagedreven enterprise definieert. McKinsey voorspelt dat in 2025 de interactie tussen mens en machine standaard is geworden door het gebruik van slimme workflows en naadloze interacties. Ongeveer alle aspecten van het werk zullen data gebruiken om het werk te optimaliseren, zo ook het werk van inkoop- en financeprofessionals. Organisaties die de meeste vooruitgang boeken, kunnen de hoogste waarde halen uit data-ondersteunende mogelijkheden.

Zeven kenmerken van de nieuwe datagedreven enterprise:

Data is ingebouwd in elke beslissing, interactie en proces; Data wordt real-time verwerkt en afgehandeld; Data centers stellen je in staat om je van integrale en klaar voor gebruik data te voorzien; Het bedrijfsmodel beschouwt data als een product; De rol van een Chief Data Officer (CDO) wordt uitgebreid naar het genereren van waarde; Deelname aan data ecosystemen worden de norm; Data management wordt geprioriteerd en geautomatiseerd vanuit privacy, security en veerkracht.

Bij het toepassen van deze kenmerken is een datastrategie gewenst. Veel organisaties kunnen zich dit echter niet permitteren door een gebrek aan kennis, capaciteit en financiële middelen. Toch kunnen organisaties hele concrete stappen zetten om data uit het inkoopproces te gebruiken voor beslissingen en procesoptimalisaties. Hoe kun je als CFO jouw inkoopfunctie data-driven maken?

Analyseer en digitaliseer

Begin met het vergaren van gestructureerde data in digitale vorm. Digitaliseren is hierin het toverwoord. Zonder digitalisatie kun je de data niet ontsluiten en naar een hoger plan tillen. Maak de uitgaven inzichtelijk in een spend analyse, bijvoorbeeld voor ieder bedrijfsonderdeel, inkoopcategorie en leverancier. Is de data moeilijk te ontsluiten of lastig te interpreteren? Of krijg je geen structuur in de data? Met een spend analyse applicatie zoals van ISPnext koppel je de data eenvoudig. Uitgaven worden inzichtelijk weergegeven in voorgedefinieerde dashboards, KPI’s en rapporten.

Uit deze nulmeting kan al een verbeterplan opgesteld worden zodat:

processen verbeteren;

beleid voor ongeoorloofde uitgaven gemaakt wordt;

besparingen gerealiseerd kunnen worden;

nieuwe afspraken en onderhandelingen met leveranciers gemaakt worden;

risico’s beperkt worden door te weten met wie je zaken doet.

Kies voor de cloud

Met een spendapplicatie in de cloud wordt het mogelijk om data real time en automatisch uit een ERP- of financieel systeem te onttrekken zodat de data altijd up-to-date is. Koppelingen met dergelijke systemen zijn inmiddels plug-and-playsystemen en kunnen volledig ontzorgen. Daarbij wordt met dergelijke cloud software direct voldaan aan de privacy, security en veranderlijkheid.

Lees ook: Winst behalen in contractmanagement

Procesoptimalisatie

Nu de organisatie bekend is met de prestaties aan de inkoopzijde, wil je dit ook kunnen toepassen in je processen. Wil je in ieder aspect datagedreven beslissingen maken? Dan zullen ook andere inkoopprocessen, zoals contractmanagement en factuurverwerking, gedigitaliseerd moeten worden. Door te digitaliseren kun je de processen standaardiseren en optimaliseren om vervolgens te automatiseren.

Holistische benadering

Een belangrijke stap in de volwassenwording van de inkoopfunctie is de holistische benadering. Gebruik geen op zichzelf staande puntoplossingen voor het digitaliseren van inkoopprocessen, maar kies voor een Business Spend Management (BSM) platform. Hiermee kunnen inzichten en uitkomsten uit de ene applicatie als basis dienen in de andere applicaties. Zo voorkom je complexe integraties, stimuleer je samenwerking en wordt data gestructureerd weergegeven. Door de modulaire opbouw van een platform zoals ISPnext aanbiedt blijft het mogelijk om de functionaliteiten te gebruiken die voor jouw organisatie belangrijk zijn. Denk aan leveranciersbeoordelingen, duurzaamheids- en kredietscores die in het proces worden gebruikt om real-time inzichten te geven of automatisch data-driven beslissingen voor je neemt.

Download de webinar ‘Groeimodel van AP Automation naar BSM’ hier

Juiste en volledige data belangrijker dan ooit

Door inkoopprocessen te digitaliseren komt er meer data beschikbaar in kortere tijd. Zorg ervoor dat je als organisatie weet wat er reilt en zeilt in de business en maak beslissingen op de juiste gronden. Het belang van juiste, tijdige en volledige data is belangrijker dan ooit. Kies niet voor een puntoplossing maar ga voor een BSM-platform.

Dit artikel is gesponsord door ISPnext.

Volg Executive Finance op LinkedIn!