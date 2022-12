Maak kennis met de vernieuwde Finance Academy E-learning

Het educatieve platform Finance Academy E-learning is de laatste maanden flink onder handen genomen. E-learnings zijn onderverdeeld in categorieën, er zijn nieuwe tutorials toegevoegd, en vaktijdschriften cm: en Executive Finance zijn nu ook digitaal beschikbaar voor abonnees. Daarnaast is het platform cosmetisch aangepakt voor een frisse, moderne uitstraling.

Het nieuwe uiterlijk is waarschijnlijk hetgeen wat het meest in het oog springt als u het nieuwe dashboard ziet. De oude bloktegels zijn overboord gegooid ten faveure van een moderne look. Ook is de informatievoorziening aangepakt om vooral relevante gegevens te laten zien. In de cursus zelf is zijn de gegevens ook gestroomlijnd: u ziet in het navigatieveld links de hoofdstukken en de voortgang en niet meer allerlei voor dat moment overbodige gegevens.

De inhoud van de e-learnings is duidelijker in de vernieuwde omgeving

Maar dat is alleen nog maar het uiterlijk. Uiteindelijk draait het allemaal om het innerlijk en ook daar zijn stappen gemaakt. Bovendien is dit een doorlopend proces en komen er enkele handige verbeteringen aan later dit jaar. Er verschijnt de komende tijd nog veel meer waardevolle inhoud dan vorige jaren en we maken u in dit artikel graag wegwijs door de nieuwe elementen van het platform.

Nieuw: Categorieën

E-learnings zijn nu fijnmaziger onderverdeeld. Dat is gedaan met een andere aanpassing in het vooruitzicht. Binnenkort krijgen abonnees namelijk een persoonlijke leeromgeving te zien. De categorisering helpt ons om te achterhalen waar uw interesses liggen en de cursussen die u op uw dashboard ziet beter aan te passen aan uw interesses. Uiteraard blijft het wel mogelijk om gewoon alle e-learnings te volgen, maar deze verfijning maakt de selectie voor u als lid eenvoudiger.

Via de indeling op categorie vindt u eenvoudiger de onderwerpen waar u in bent geïnteresseerd

Nieuw: Tutorials

Nieuwe content vindt u onder meer in tutorials. Voor mensen die Excel beter onder de knie willen krijgen, zijn er Excel-tutorials toegevoegd. Als u meer wilt weten over bijvoorbeeld visualisaties of over dynamische matrixformules leggen deze vernieuwde gidsen leggen uit wat de mogelijkheden zijn. Bovendien geven ze enkele praktijkvoorbeelden op basis van een Excel-tutorial. Wat er nu staat is nog maar het begin: in de loop van het jaar volgen met grote regelmaat nieuwe tutorials, ook op andere onderwerpen.

Excel-tutorials geven u handvatten om praktische vragen op het gebied van spreadsheets op te lossen

Nieuw: Digitale vaktijdschriften

Een andere toevoeging is een digitale versie van cm: en Executive Finance. De vaktijdschriften zijn op het platform gepubliceerd en live te lezen. Deze digitale versies verschijnen daags voor ze op de mat vallen bij abonnees al op het platform. Momenteel zijn daar de edities uit 2022 beschikbaar, maar ook 2021 volgt binnenkort.

Vaktijdschriften cm: ControllersMagazine en Executive Finance zijn digitaal te lezen via het vernieuwde platform

Op komst: Persoonlijke leeromgeving

Er staan nog meer veranderingen op stapel. In plaats van een volle catalogus, krijgt u op basis van waar u mee bezig bent en uw interesses een persoonlijke omgeving waar we het net al even over hadden. Hier kunt u vervolgens zelf e-learnings waar u interesse in hebt uit de volledige catalogus aan toevoegen. Zo krijgt u een clean dashboard te zien met alleen de informatie die voor u van belang is.

Bovendien verschijnen er dit jaar nog meer videocursussen van topsprekers, komen er meer tutorials op het gebied van Excel, verschijnen er praktische gidsen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en vindt u ook meer edities van onze digitale tijdschriften terug. Stay tuned!

Finance Academy E-learning

Leeromgeving Finance Academy E-learning bevat cursussen met een breed scala aan onderwerpen die voor controllers van belang zijn. Met het platform kunt u uw leerdoelen verwezenlijken en kennis vergaren om op de toekomst voorbereid te zijn volgens de nieuwe richtlijn voor Permanente Educatie. Maak nu kennis en profiteer van 10 procent korting op een abonnement. U kunt ook geheel vrijblijvend een gratis e-learning proberen om de omgeving te leren kennen.

Volg Executive Finance op LinkedIn!