Marike Bonhof nieuwe bestuurder Ymere

Marike Bonhof (48) wordt per 1 februari 2023 benoemd tot lid van de statutaire directie van Ymere. De CFO van Vitens volgt Hélène Pragt op, die afgelopen zomer afscheid nam als financieel bestuurder van de woningcorporatie.

Bonhof werkt sinds 2017 als CFO voor Vitens met in haar portefeuille klantencontact, assetmanagement, projecten, IT, finance, inkoop & facilitair.

Waardig opvolger

“Met Marike hebben we een waardig opvolger gevonden met kennis van zaken die weet hoe het werkt. De uitdagingen waar we voor staan zijn groot. Van bijvoorbeeld de nieuwbouw van duizenden betaalbare sociale huurwoningen, het verduurzamen van ons bestaande bezit tot het betaalbaar houden van de huren in deze dure tijden”, zegt vicevoorzitter Karin de Graaf van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de selectiecommissie.

De selectiecommissie was onder de indruk van haar persoonlijkheid en bagage. “Ze heeft haar sporen verdiend als bestuurder met executiekracht. Met haar uitgebreide kennis en ervaring op politiek-bestuurlijk vlak, realisme en betrokkenheid met de maatschappelijke opgave waar we voor staan, zijn we ervan overtuigd dat ze een grote aanwinst is voor Ymere en al haar huurders.”

Strategie in de praktijk brengen

Bonhof heeft zin om te beginnen. “Een fijne woonomgeving is voor iedereen een basis voor een fijn leven. Ik vind het dan ook fantastisch dat ik in de regio waar ik zelf woon samen met alle Ymere-collega’s en haar co-makers met deze opgave aan de slag mag en de strategie “Samen Thuis” in de praktijk brengen”.

Bonhof was in haar laatste functie werkzaam als bestuurder van waterleidingbedrijf Vitens. Daarvoor werkte ze bij de gemeente Amsterdam in uiteenlopende leidinggevende, financiële en politiek-bestuurlijke functies. Ook was ze in het begin van haar loopbaan bij de Inspectie der Rijksfinanciën de ‘ogen en oren’ van de minister van Financiën.

Samen met voorzitter Erik Gerritsen vormt Bonhof straks de statutaire directie van Ymere en is ze lid van de directieraad.

