Marissa van der Werf benoemd tot CFO van Adecco Group Nederland

Adecco Group Nederland heeft Marissa van der Werf benoemd als CFO per 1 januari 2023. Van der Werf heeft ruime internationale ervaring en gaat zich richten op het optimaliseren van de financiële en back office processen. Van der Werf zal onderdeel uitmaken van de directie van Adecco Group Nederland.

Van der Werf is volgens Adecco een mens- en doelgerichte finance professional met een pragmatische aanpak. Ze heeft ruime internationale ervaring opgedaan bij onder andere Randstad en H&S Group. Van der Werf: “Na een uitstap in de logistieke sector, ben ik verheugd weer terug te keren in de uitzendbranche, de branche waar ik 22 jaar geleden mijn carrière begon en die mij nog steeds heel na aan het hart ligt. Adecco is een prachtige mondiale speler met een duidelijke ambitie en een warm hart. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om daar onderdeel van te zijn en samen met iedereen de ambities voor Adecco Group Nederland waar te gaan maken.”

Waardevolle aanvulling

Adecco Group Nederland zegt blij te zijn met de komst van Marissa van der Werf. Adriaan Belonje, CEO van Adecco Group Nederland: “De huidige arbeidsmarkt zorgt voor voldoende uitdagingen en dit vraagt om efficiënte en kwalitatief hoogwaardige processen. Van der Werf zal zich focussen op procesoptimalisatie ter ondersteuning van onze groeiambities en daarmee bijdragen aan onze dienstverlening en de tevredenheid van onze opdrachtgevers en (flex)medewerkers. Van der Werf is een waardevolle aanvulling voor het team en onze organisatie.”

