Mark Vaessen nieuwe voorzitter Accountancy Europe

Mark Vaessen is de komende twee jaar bestuursvoorzitter van Accountancy Europe, de Europese belangenorganisatie voor het accountantsberoep, waarin vijftig beroepsorganisaties uit 35 landen verenigd zijn.

Vaessen volgt de Brit Myles Thompson op, die op 14 december afscheid nam tijdens de Members’ Assembly van Accountancy Europe in Brussel. De Duitser Jens Poll is verkozen tot Deputy President, een functie die de afgelopen twee jaar door Vaessen werd vervuld.

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Vaessen de strategie voor zijn voorzitterschap, waarin duurzaamheid, betere corporate governance en de positie van de accountant daarbinnen en de aantrekkelijkheid van het beroep centraal staan. Met de benoeming van Vaessen als President blijft de NBA de komende twee jaar vertegenwoordigd in het bestuur van Accountancy Europe.

Uitgebreide ervaring

Mark Vaessen was sinds 2013 voorzitter van de Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe en daarvoor van de Financial Reporting Policy Group. Hij heeft uitgebreide ervaring met standard setting en regelgeving, onder meer door zijn voormalige bestuurslidmaatschap van EFRAG en SASB. Als KPMG-partner in het Verenigd Koninkrijk was Vaessen actief als global head of IFRS. Sinds 2017 is hij terug bij KPMG Nederland, waar hij zich nu vooral richt op sustainability reporting en assurance.

Volg Executive Finance op LinkedIn!