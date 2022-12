Mkb-accountants groeien flink

Mkb-accountants groeiden wat betreft hun omzet in boekjaar 2021 harder dan grote kantoren en de hele markt maakt ondertussen een groei door. Dat blijkt uit de Accountancy Vanmorgen Top 50.

Accountants zijn meer uren gaan draaien en de tarieven zijn gestegen, waardoor de omzet groter is geworden. Door de tariefstijging genereren sommige kantoren zelfs met minder medewerkers een hogere omzet. Een klein aantal kantoren kromp in qua omzet, waaronder ook grote speler EY, die met 0,6 procent kromp. Maar over het geheel genomen was er groei merkbaar.

De Big Four (EY, PwC, KPMG en Deloitte) zijn goed voor de helft van de omzet van de top 50, maar de groei is daar niet zo groot. De kleinere kantoren groeiden harder. Voor de grootste vier accountancykantoren was de omzetgroei 1,2 procent, maar de rest van de lijst was goed voor 7,1 procent. De laatste twintig bedrijven uit de top 50 groeiden wat betreft omzet zelfs met 13,8 procent, zo meldt Accountancy Vanmorgen. De site noemt boekjaar 2021 daarom ‘het jaar van het mkb-kantoor’.

Vooral Flynth groeide opvallend met de overname van Accon. Hierdoor komt het accountantsbureau heel dichtbij BDO, altijd te vinden direct na de Big Four. ‘Overnames zijn voor enkele kantoren dé manier om te groeien. Die hebben in 2021 meer dan in eerdere jaren plaatsgevonden. Men wil de marktpositie verstevigen en gaat actief de markt op,’ zo schrijft de redactie.

De AV-Top 50 2022 is hier te downloaden.

