Vier gebieden die kansen bieden voor Nederlandse bedrijven in 2023

De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat ‘onzekerheid’ een vaste factor is geworden in het bedrijfsleven. Ook in 2022 hield die onzekerheid ons in haar greep – zelfs in die mate dat ‘permacrisis‘ door Collins Dictionary werd uitgeroepen tot woord van het jaar. In deze jaren is duidelijk geworden hoe belangrijk het voor bedrijven is om flexibel te blijven en zich aan te kunnen passen aan elk scenario, hoe ernstig dan ook, en deze flexibiliteitsvereiste lijkt ook in 2023 een belangrijk thema te blijven.

De problemen in de supply chain, geopolitieke spanningen en oplopende kosten voor levensonderhoud van 2022, zullen ook de komende tijd bedrijven voor grote uitdagingen blijven stellen. Doordat rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van een langdurige recessie, zijn veel Nederlands bedrijven meer de nadruk gaan leggen op ‘meer doen met minder middelen’.

Jaar van kansen

Uit gesprekken met klanten, prospects en partners blijkt dat 2023 echter nog steeds wordt gezien als een jaar dat kansen kan bieden. Ondanks de uitdagingen waarvoor ze zich ook het komende jaar zien gesteld, ligt er bij bedrijven een duidelijke focus op het gebruik van winst als motor voor groei, het vinden van manieren om flexibel te blijven, en efficiënter te werken dan ooit. Zaken die in deze tijd niet eenvoudig zijn, maar kunnen worden bereikt door een effectieve planning, en een nauwgezette focus op financiële gegevens en de bedrijfsresultaten.

Hoe kunnen bedrijven in 2023 kansen voor groei benutten? Op basis van onze gesprekken en klantinzichten zijn dit de belangrijkste gebieden waarop bedrijven zich het nieuwe jaar moeten richten:

1. Planning en strategie moeten flexibel blijven

Nu ook in 2023 de onzekerheid aanhoudt, moeten bedrijven zich concentreren op het robuuster maken van hun digitale assets om zich zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijke risico’s. Dit betekent dat ze manieren moeten vinden om snel te kunnen reageren op veranderende situaties en rekening moeten houden met verschillende scenario’s om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Wat betreft hun supply chain moeten bedrijven snel kunnen reageren op de voortdurende producttekorten en leveringsvertragingen, een uitdaging die ook de komende tijd sterk zal blijven spelen. Dit is slechts één voorbeeld waarbij bedrijven snel hebben moeten handelen om het hoofd boven water te houden. Vele zijn van een ‘precies op tijd’/JIT-model op een ‘meer voorraad, minder leveringen’-model overgestapt waardoor zij met extra kosten te maken hebben gekregen voor opslag en beheer – een aanvullende uitdaging die zij het hoofd hebben te bieden.

Dit soort voortdurende veranderingen helpen de schok van nieuwe scenario’s op te vangen, het kan voor bedrijven echter moeilijk zijn om zelf gebieden te identificeren die proactief hun aandacht vereisen. In 2023 is zichtbaarheid van realtime, betrouwbare gegevens van essentieel belang om proactieve actie mogelijk te maken en snel strategieën te kunnen aanpassen. Het samenbrengen van gegevens uit alle bedrijfsfuncties, zoals finance, voorraad en supply chain, is essentieel om één totaalbeeld van de bedrijfsprestaties te krijgen. Hierdoor kan het rendement op investering worden gemaximaliseerd en een stimulans worden geboden voor investering in verdere groei.

2. Finance-automatisering voor minder complexiteit

Volgens Gartner is de meest lastige taak voor CFO’s in 2023 het aannemen en behouden van personeel. Er woedt een ware strijd om toptalent aan te trekken, en omdat financeteams vanwege de recessie vaak in afgeslankte vorm werken, moet er door bedrijven creatief worden gedacht.

In 2023 zal automatisering een cruciale investering zijn voor financeteams, niet alleen om meer te kunnen doen met minder mensen, maar om professionals meer tijd te geven om aan projecten te werken die toegevoegde waarde opleveren. Bij handmatige taken, zoals het maandelijkse afsluitingsproces, moeten finance-teams grote hoeveelheden ongelijksoortige gegevens samenvoegen en beoordelen. Dit kan een tijdrovende taak zijn waarbij een kleine fout zo is gemaakt, en slechts één onjuist berekende cel het potentieel heeft om bedrijven duizenden euro in de minus te zetten en hun zuurverdiende winst te laten verdampen. Door gegevens te centraliseren en financiële processen te automatiseren, worden risico’s verkleind, gegevens nauwkeuriger verwerkt, en kunnen finance-teams zich concentreren op het uitvoeren van analyses, om beter te kunnen reageren op veranderingen in de markt.

Finance-professionals willen geen tijd besteden aan het controleren en samenvoegen van spreadsheets. Ze willen toegevoegde waarde bieden en input geven op directieniveau. Automatisering zal in 2023 een cruciale rol spelen bij personeelsbehoud en ervoor helpen te zorgen dat het finance-personeel zich gewaardeerd voelt.

3. Automatische prijsstelling verkleint leveranciers- en valutarisico’s

Aangezien de markten ook in 2023 aan veranderingen onderhevig zullen zijn, is het van essentieel belang dat bedrijven zich snel kunnen aanpassen aan veranderende prijzen. Budgetten en winstprognoses kunnen met elke kleine wijziging in de leveranciersprijs in de war worden gegooid, en het kan moeilijk zijn om het verschil te bemerken totdat het te laat is. Door internationale uitbreiding en meer verkoop in het buitenland neemt ook de complexiteit toe, met steeds veranderende belasting- en douaneregels die het moeilijk kunnen maken om gelijke tred te houden met de actualiteit.

Met automatische prijsstelling kunnen snelgroeiende bedrijven in 2023 flexibel blijven en effectiever budgetteren. Met deze technologie kunnen bedrijven inspelen op fluctuerende leveranciersprijzen en nauwkeurige cashflowprognoses genereren. Ze kunnen de prijzen centraal beheren, voor consistentie zorgen op al hun kanalen, en de productprijzen aanpassen aan hun marges. Automatische prijsstelling remt bedrijven effectief af als een product of onderdeel duurder wordt, en geeft groen licht voor het kopen van producten tegen de juiste prijs. Een belangrijk voordeel is dat deze aanpassingen in realtime plaatsvinden in plaats van weken te laat, waardoor een hoop waardevolle middelen kunnen worden bespaard.

Wat betreft hun internationale handelsactiviteiten, kunnen bedrijven met deze technologie prijzen centraal beheren en automatisch landspecifieke belasting- of verkoopregels bijwerken, om onverwachte boetes of bedrijfsverliezen te voorkomen. Valutaspecifieke prijsstelling en procentuele kortingen geven volledige controle, waarbij bedrijven prijsniveaus kunnen toewijzen aan verschillende kanalen en klanten.

4. Klanten, werknemers en investeerders willen zich binden aan merken die ‘goed doen’

ESG-rapportage zal in 2023 een prominente plaats blijven innemen. Klanten willen transparantie, en doordat jongere generaties hogere verwachtingen stellen aan hun werkgevers, spelen de ESG-prestaties een cruciale rol bij werving, personeelsbehoud en merkloyaliteit. Bijna de helft van de investeerders zou zelfs overwegen te stoppen met investeren in bedrijven als die onvoldoende actie ondernemen op het gebied van ESG-kwesties. Bedrijven die steeds meer afhankelijk zijn van investeringen, kunnen het zich niet veroorloven deze rapportage te verwaarlozen.

Door een beter inzicht in commerciële en HR-gegevens kunnen bedrijven beter verantwoordelijkheid afleggen en sneller naleving aantonen. Het creëren en handhaven van een robuuste ESG-strategie hangt af van de kwaliteit en breedte van de gegevens van een bedrijf. Cloudgebaseerde oplossingen zijn van essentieel belang om informatie uit alle onderdelen van het bedrijf te combineren, realistische doelen te stellen en de voortgang te bewaken – wat zowel klanten, werknemers als investeerders tevreden zal stellen.

Zinvolle vooruitgang bij de verwezenlijking van de ESG-doelen is bewezen invloed te hebben op de investeringskansen van het bedrijf. Hiernaast is aangetoond dat dit tot hogere uitgaven van de consument kan leiden evenals een hogere productiviteit van het personeel – zaken die van essentieel belang zijn gezien het feit dat we in 2023 een periode van nog grotere financiële onzekerheid tegemoet gaan.

Auteur: Michiel Ramakers, Netherlands Country Leader Oracle NetSuite

