VRC maakt Top 50 en Top 20 bekend

De Vereniging van Registercontrollers heeft haar top 50 (op basis van omzet) en top 20 (meest impactvolle) registercontrollers van het jaar 2021/2022 bekendgemaakt. Wie zijn deze invloedrijke registercontrollers en wat maakt hen zo succesvol?

De VRC stelde de lijsten samen op basis van door de registercontrollers zelf aangeleverde cijfers en informatie. Het jaar liep van mei 2021 tot mei 2022. In de top 50 en een top 20 staan registercontrollers die een aantoonbare eindverantwoordelijke positie bekleden.

De top 50 heeft betrekking op het bedrijfsleven. De positie wordt daar bepaald door de omzet van het bedrijf of bedrijfsonderdeel in het jaar 2021. De top 20 gaat over de non-profitsector. De rangschikking daar is niet op basis van omzet, maar op sociaal bereik: hoeveel mensen heeft de organisatie bereikt? Omdat dit criterium verschilt per organisatie is voor de non-profitsector een indeling gemaakt in sectoren, elk met een verschillend criterium. Voorbeelden hiervan zijn: aantal bereikte burgers en aantal cliënten.

Annemieke Kooijmans op 1 in top 50

Er staan een aantal oude bekenden in de top 50. Annemieke Kooijmans, CFO van Syngenta Crop Protection, staat nu op nummer 1 in de top 50. Vorig jaar stond ze nog op nummer 4. Het jaar daarvoor op nummer 33. Kees Hamster, lid raad van bestuur van VGZ, en Hans Janssen, CFO van Friesland Campina Food & Beverage, maken de top drie compleet.

Top 20

De registercontrollers uit de Top 20 hebben ieder op hun eigen manier een impact gemaakt met hun organisatie. Deze is niet één, twee drie te meten in omzet, maar in aantal huurders, cliënten, scholieren, donateurs of reizigers. Om dat de criteria zo verschillend zijn per sector, en zelfs per organisatie, kan vergelijken op bereik een vertekend beeld geven. Daarom is ervoor gekozen om er een aantal sectoren uit te lichten.

Bij de top 20 zien we registercontrollers terug uit de sectoren.

Verhuur van en handel in onroerend goed;

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen;

Onderwijs;

Gezondheidszorg;

Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting;

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs.

Wat opvalt is, dat de sector sociale huur het goed doet qua impact en dat deze sector goed vertegenwoordigd is in de lijst. In de lijst zijn noteringen voor Dirk Jan van der Zeep (Lid Raad van Bestuur Stichting Portaal), Mark Somers (Concerncontroller Woonbedrijf), Jan Peter Duijvestijn (CFO Stadgenoot) en Ton de Rond (Directeur Habion).

