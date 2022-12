Webinar terugkijken: hoe verrijkt bij ASML automatisering de financiële afdeling?

1159591390

Hoe verandert de digitale transformatie het werk op de finance-afdeling en wat merken financiële professionals daarvan? Aan de hand van de casus van ASML, vertelden Joris van den Bergh, Enterprise Business Architect bij ASML en van huis uit controller, en Jaap-Jan Wever, Regional Leader Benelux bij UiPath, tijdens een webinar over hoe en waar financiële afdelingen kunnen automatiseren.

Dat ging over de meerwaarde die process mining en robotic process automation in finance kunnen hebben. Maar ook over het automatiseren van repetitieve taken zodat financials zich kunnen richten op andere zaken die waarde toevoegen. Daarnaast pinpointen Van den Bergh en Wever welke impact de technologieën hebben op finance professionals zelf. Wat moeten zij kunnen en weten om meerwaarde te halen uit de beschikbare technologie?

Het webinar, dat hier terug te kijken is, op 8 december werd georganiseerd door Controllers Magazine, Executive Finance en UiPath. Moderator van het webinar was Ronald Bruins, hoofdredacteur van Executive Finance.

