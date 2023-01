44% van hybride werkende kenniswerkers is te verleiden op andere dag op kantoor te werken

44% van de hybride werkende kenniswerkers is te verleiden om op een andere dag naar kantoor te komen dan ze nu doen. De piekdagen op kantoor zijn nu maandag, dinsdag en donderdag terwijl woensdag en vrijdag het minst populair zijn. De top 3 verleiders zijn een gratis lunch of diner op kantoor, activiteiten met collega’s en werk gerelateerde trainingen. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Ruigrok dat is uitgevoerd in opdracht van Sodexo.

Gevraagd naar de werkdagen waarop hybride werkende kenniswerkers meestal op kantoor zijn, laat een zogenaamde ‘kamelenbult’ in de week zien waarbij maandag en dinsdag de eerste bult vormen en donderdag de tweede.

• Maandag (47%)

• Dinsdag (56%)

• Woensdag (40%)

• Donderdag (51%)

• Vrijdag (28%)

• In het weekend (2%)

• Mijn kantoordagen wisselen per week (9%)

Vrijdag impopulair

Opvallend is dat onder hybride werkende kenniswerkers bij grote bedrijven (500 of meer werknemers) vrijdag vaker impopulair is om op kantoor te gaan werken. Slechts 20% van deze groep werkt op vrijdag op kantoor, terwijl bij kleine bedrijven (1 – 49 werknemers) 38% dat doet en bij middelgrote bedrijven (50 – 499 werknemers) 32% dat doet.

Gevraagd naar wat de werkgever die dag zou kunnen aanbieden waardoor de hybride werkende kenniswerker op die andere dag dan de huidige dag op kantoor zouden gaan werken, geeft de volgende resultaten:

• Een gratis lunch of diner (22%)

• Een activiteit met collega’s (21%)

• Een werk gerelateerde training (20%)

• Een evenement, bijvoorbeeld met een spreker (11%)

• Cadeautjes (zoals een cadeaubon of drinkbeker) (9%)

• Een borrel (9%)

• Een niet-werk gerelateerde training (9%)

• Iets lekkers (bijvoorbeeld taart, koeken of borrelhapjes (8%)

• Een (gegarandeerde) parkeerplaats (6%)

• Nog iets anders, namelijk (4%)

Men noemt dan onder andere: een rustige werkplek, oppas voor kinderen, oppas voor de hond, verhoging reiskosten naar kantoor.

Opvallend is dat kenniswerkers die hybride werken bij kleine bedrijven minder vaak (35%) aangeven dat zij te verleiden zijn om op een ander dag op kantoor te komen werken dan deze groep kenniswerkers bij middelgrote (48%) of grote (47%) bedrijven.

Handvatten

Thomas Jespers, Hoofd productontwikkeling & innovatie bij Sodexo: “Werkgevers zijn op zoek naar een betere spreiding over de week van het aantal mensen dat naar kantoor komt. Deze inzichten geven daar handvatten voor. Sowieso is het van belang door onderzoek te weten wat de wensen van jouw werknemers zijn.”

Top 3 redenen om op kantoor te werken

Uit het onderzoek komt ook de top 3 naar voren van redenen om op kantoor te werken (i.p.v. thuis):

Face-to-face overleg of samenwerking met collega’s (50%) (Spontaan) contact met collega’s (48%) Duidelijke scheiding tussen werk en privé (28%)

Op deze derde plek staan met vrijwel dezelfde percentages ook: mijn werkgever verplicht mij om (een aantal dagen) op kantoor te werken (26%), sociale bijeenkomsten met collega’s (zoals borrels of lunchwandeling) (23%), het geeft structuur aan een werkdag (23%), et cetera (zie pagina 16 van het rapport voor de gehele lijst.

