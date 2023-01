Aantal vrouwen in de bestuurskamer neemt verder toe

Het percentage vrouwen in bestuursfuncties bij bedrijven in de financiële sector is in 2022 verder toegenomen. Ook de ervaring met duurzaamheid in de besturen neemt toe. Dat blijkt uit de jaarlijkse Boardroom Monitor, waarvoor accountants- en advieskantoor EY de besturen van bedrijven uit de MSCI European Financials Index onderzocht, schrijft het FD.

Bedrijven in de financiële sector benoemden vorig jaar evenveel vrouwen als mannen in hun besturen. Daarmee is het percentage vrouwen in de bestuurskamers toegenomen van 37 procent in juni 2022 tot 42 procent begin dit jaar. In 2021 was 58 procent van de nieuwe benoemingen nog man. Met een gemiddelde leeftijd van 57 zijn vrouwelijke bestuursleden over het algemeen wel iets jonger dan hun mannelijke collega’s, die gemiddeld 60 jaar oud zijn. Vrouwen blijven nog wat achter in functies die beginnen met een c: zoals CEO en CFO. Van de huidige mannelijke bestuursleden bekleedt of bekleedde 62 procent op enig moment een dergelijke rol in de zogeheten ‘c-suite’. Bij vrouwen gaat het om 51 procent.

Duurzaamheid ook steeds belangrijker

Naast een representatieve verdeling tussen mannen en vrouwen, wordt ook het onderwerp duurzaamheid steeds belangrijker in de bestuurskamer. Eind vorig jaar had bijna een derde van de onderzochte bedrijven bestuursleden met professionele ervaring op dat gebied. In juni was dat nog 19 procent, aldus het FD.

Volg Executive Finance op LinkedIn!