“Als CFO wil ik niet de remmende factor zijn”

Laurens Weers is CFO bij Lightyear, dat in juni zijn eerste model de Lightyear 0 uitbracht. De fabrikant van auto’s die rijden op zonne-energie is gegroeid naar ruim zeshonderd medewerkers. “We zijn enorm aan het opschalen en dat betekent voor mij risico’s erkennen, kaderen en afvangen.”

Lightyear is dé toonaangevende onderneming op het gebied van zonneauto’s. Het bedrijf is gevestigd op de Automotive Campus, opgericht in 2016, in Helmond. Het concept van Lightyear draait om een sterk systeem van zonnepanelen, in combinatie met een laag energieverbruik per kilometer. Zo moet de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet minder worden. “Ik kwam in maart 2020 aan boord bij Lightyear. Toen hadden we nog honderd medewerkers. Inmiddels zijn dat er zeshonderd. Die groei zit in afdelingen zoals engineering, marketing, procurement, sales en aftersales. We zijn een compleet bedrijf aan het opbouwen en opschalen. Om aan de ene kant het eerste model, Lightyear 0, te presenteren en te kunnen leveren eind dit jaar en aan de andere kant om de Lightyear 2 te ontwikkelen voor de massa. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het wel een snelkookpan lijkt. We moeten ook telkens kijken waar de prioriteiten liggen. Die liggen nu overduidelijk bij engineering en het opstarten van de productie.”

“De ontwikkelingen gaan zo snel dat het wel een snelkookpan lijkt.”

Uit de comfortzone

De productie van de Lightyear 0 gaat in het najaar van start. De eerste klanten kunnen dan hun bestelde auto verwachten. Tegen 2025 wil de fabrikant een tweede model lanceren, dat een lager prijskaartje (vanaf 30.000 euro) heeft dan zijn voorganger die 250.000 euro kost. De nummer twee heeft nu al 10.000 reserveringen van lease- en autodeelbedrijven LeasePlan en MyWheels, die er elk 5.000 hebben gereserveerd. De Lightyear 0 kan dankzij het 60-kWh batterijpakket 625 km rijden op één lading. Die actieradius wordt nog groter als er onderweg ook nog stroom wordt opgewekt met de zonnepanelen.

“Hier is zes jaar naartoe gewerkt”, weet Weers. “Dat we in juni in Spanje onze rijdende productieprototypes konden presenteren, was een mijlpaal van jewelste. Dan geef je met zijn allen echt handen en voeten aan het product. Dat was een magische week. Daarna moet je snel weer door omdat we beginnen met produceren. Er moeten eind dit jaar auto’s van de band af rollen. In de afgelopen fase moest ik als CFO, al ben ik registeraccountant, niet de remmende factor zijn. Ik moet vooral letten op de grote risico’s, deze kaderen en afvangen. Als een beslissing buiten je comfortzone ligt, maar geen echt risico vormt, moet ik deze in deze fase laten gaan. Het is alsof je kinderen ziet opgroeien. Die wil je ook stimuleren, in plaats van afremmen en tegelijkertijd behoeden voor al te grote problemen.”

Over Laurens Weers Laurens Weers (1981) is CFO bij Lightyear. Hij is registeraccountant en werkte ruim dertien jaar in dat vak. Hij was van 2000 tot en met 2008 audit manager bij EY, waarna hij bij Wesselman Accountants en Belastingadviseurs aantrad als senior manager audit. In 2013 werd hij CFO bij eldoLED en in 2017 CFO bij Fatboy. Na een sabbatical trad hij in maart 2020 aan als CFO bij Lightyear.

Opgehaalde investering

Lightyear haalde afgelopen jaar een investering van 81 miljoen euro op. Dat kapitaal kwam van het publieke consortium bestaande uit Invest-NL, de provincie Noord-Brabant, en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen voor de provincies Noord-Brabant en Limburg (BOM en LIOF). Aanvullende investeringen zijn afkomstig van nieuwe particuliere fondsen en vervolginvesteringen van SHV en DELA. “Storytelling naar investeerders en aandeelhouders is belangrijk in deze fase. Dit is ons plan en zo staan we ervoor. Lex Hoefsloot, CEO en medeoprichter van Lightyear, kan dat verhaal als geen ander vertellen. Naast dat verhaal moeten ook de cijfers te snappen zijn. Daarbij is de potentie van onze technologie belangrijk, maar je moet ook voor die investeerders de vooruitgang blijven waarmaken. Het plan moet matchen met de uitvoering. Dat betekent dat we als finance door de ogen van een investeerder naar ons bedrijf moeten kijken. Welke plannen zijn niet realistisch genoeg, bij welke plannen zou ik als investeerder mijn twijfel hebben? Is het een coherent verhaal of zitten er gaten in?”

De rem erop

Weers begon 2 maart 2020 als CFO van Lightyear. “Een week later begon de coronalockdown. Dan moet je ineens gaan kijken of en hoe de rem erop moet. Wat gaat dit doen met fundraising? De eerste reactie was daarmee goed. Eerst de rem erop uit veiligheid. Achteraf viel het mee. Kortstondig was er onduidelijkheid en hield een enkele investeerder de hand op de knip, maar we konden vrij snel weer door. Omdat we nog geen omzet maakten, kwamen we niet in aanmerking voor de rijksregeling voor loonkostencompensatie van het personeel. Van een overbruggingskrediet, zoals dat voor start-ups wordt aangeboden, konden we wel gebruikmaken.” In het contact met investeerders helpt het dat er voorbeelden zijn zoals Tesla en Lucid, zegt Weers. “Daarmee kun je een schets maken van de waardering die ons bedrijf op termijn kan behalen, alhoewel we met onze gepatenteerde en gebogen zonnecellen natuurlijk een uniek propositie hebben met daarmee nog meer waardepotentie. Met de stijgende energieprijzen wordt die businesscase voor het gebruik van superefficiënte zonnepanelen op de auto’s nog beter. Daarbij komt dat het niet alleen over de zonnepanelen gaat, maar ook en vooral over de auto die van het begin af aan extreem efficiënt is ontworpen. Van het maximaliseren van de hoeveelheid zonne-energie die deze kan opvangen tot aan het minimaliseren van het stroomverbruik per kilometer.”

Laurens Weers: “Omdat we met onze technologie de eerste zijn, moeten we ook snel marktaandeel veroveren.”

Finance opgebouwd

Lightyear moest als organisatie worden opgebouwd, maar ook finance moest worden neergezet. Weers: “Inmiddels hebben we de min of meer klassieke afdelingen accounting, business control, treasury en reporting, waaraan vier managers leiding geven. De head of reporting is verantwoordelijk voor de externe verslaggeving die op basis van IFRS is. Dat doen we alvast omdat we ooit beursgenoteerd kunnen gaan zijn. Dat zou een logische route zijn, na de eerste investeringen om van start-up naar scale-up te gaan. En per kwartaal leveren we een ‘glossy’ rapportage op aan onze investeerders met onze vooruitgang en onze kwartaalcijfers. Die vier disciplines pakken we op met een lean and mean team van vijftien medewerkers. Voor het business -control-team geldt dat deze zich echt verbonden weten aan de teams zoals marketing en engineering. Daarbij moeten ze niet alleen op de kosten letten, maar ook de kansen zien. In een koud spreadsheetprogramma zie je alleen de kosten, maar niet de ontastbare opbrengst die je ermee wilt bereiken. Dus ik verwacht van controllers dat ze meedenken met die dilemma’s. Waar zitten de onnodige kosten? Waar ligt de curve omhoog? Maar ook: Welk onderbenut potentieel is er?”

Een statement

Weers constateert dat de Lighyear 0 een statement is. “Deze legt aan de wereld uit dat het kan. Het rijdt en het werkt. Dat is een stepping stone voor nummer twee, een goedkopere, super efficiënte auto met meer dan voldoende range. Nu kom je steeds meer op het omslagpunt. Hoe ga je de missie van schone mobiliteit invullen? Welke kansen en risico’s moet je daarbij zien en weten te balanceren? Als finance moeten we daar strak op gaan letten en dus dicht zitten op de rest van het bedrijf. Als finance moet je tevens dat wij-gevoel hebben, maar ook de business de spiegel durven voor te houden. Omdat we met onze technologie de eerste zijn, moeten we ook snel marktaandeel veroveren. Dit doen we deels door onze gebogen zonnepanelen te verkopen aan andere autofabrikanten via een separate entiteit. We zijn dus eigenlijk actief in twee takken van sport, in twee verschillende businessunits, met één geconsolideerd verslag.”

Capaciteit gereserveerd

Naast investeerders, zijn leveranciers minstens zo belangrijke stakeholders, vertelt Weers tot slot. “Leveranciers hebben we moeten overtuigen van ons verhaal. Ze hebben voor ons capaciteit gereserveerd voor 2025 en verder om tot 100.000 auto’s in de markt te zetten. Het is mooi dat ze ook echt dat geloof in ons hebben en met ons willen samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. Om het verhaal te doen naar leveranciers helpt het dat investeerders ons zekerheid geven over het kapitaal. Daarbij vind ik de rol van de overheid via InvestNL ook een mooie. Ze investeringen in ons en zien een industrie die de banen van de toekomst kan vormgeven en veiligstellen. Al met al is het voor mij tot nu toe een enorme gave periode geweest om te zijn betrokken bij Lightyear. Vanwege de uitdagingen investeringsgelden binnen te halen, de organisatie op poten te zetten en om de maatschappelijke missie van Lightyear waar te maken. We maken schone mobiliteit overal ter wereld mogelijk. Daarmee maken we echt het verschil.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!