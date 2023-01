Capital Group: Betere vooruitzichten nu Fed renteverhogingen vertraagt

2022 was geen gemakkelijk jaar voor de obligatiemarkten, omdat de Amerikaanse Federal Reserve de rente fors verhoogde om de inflatie de kop in te drukken. Nu het einde van de renteverhogingen in zicht is, zullen veel financials zich afvragen of er in 2023 een einde komt aan de volatiliteit en er een periode van relatieve rust optreedt.

Tijdens de bijeenkomst in december koos de Fed voor een gematigde aanpak en een renteverhoging met een half procentpunt naar een bandbreedte van 4,25% tot 4,50%. Na vier achtereenvolgende renteverhogingen van 0,75 basispunten van de Fed om de inflatie de kop in te drukken, was deze relatief lage verhoging goed nieuws voor beleggers. Maar de Fed gaf wel aan dat de rente verder zal worden verhoogd naar ongeveer 5%.

Er liggen nog grote uitdagingen in het verschiet. Zoals: de inflatie blijft onverminderd hoog en de economie zal naar verwachting vertragen of krimpen.

De inflatie heeft waarschijnlijk haar hoogtepunt bereikt, maar zal vermoedelijk hoog blijven

Zelfs de meest optimistische beleggers zetten zich schrap voor een recessie. De vraag is eerder hoe groot of hoe diep de neergang zal zijn nu de centrale banken wereldwijd de rente verhogen om de inflatie te beteugelen. Zal de groei in de belangrijkste economieën, waaronder het VK, de Europese Unie, Japan en de Verenigde Staten, in 2023 naar verwachting stagneren of krimpen?

De vraag naar sectoren die snel renteverhogingen doorberekenen, zoals de woningbouw, is uiteraard gedaald. Andere economische sectoren zullen meer tijd nodig hebben om af te koelen. “De impact van de renteverhogingen zal de komende maanden blijken en waarschijnlijk zichtbaar zijn in een hogere werkloosheid, minder vacatures en een omzetdaling bij retail”, zegt portefeuillebeheerder Ritchie Tuazon.

Tot nu toe is de economie hier verrassend goed mee omgegaan. Maar ironisch genoeg zijn het juist de lichtpuntjes die het inflatieprobleem kunnen versterken. “Problemen met de toeleveringsketen lijken zichzelf te hebben opgelost, maar door de krapte op de arbeidsmarkt en de constante loonstijgingen kan de inflatie nog wel enige tijd boven de 2% blijven, die de Fed voor ogen heeft”, aldus Tuazon. Geopolitieke risico’s kunnen de maatregelen van de Fed verder ondermijnen.

“Stagflatie ligt op de loer”, aldus Tuazon. De zo gevreesde mix van stagnerende economische groei, hoge werkloosheid en stijgende prijzen pleit voor een actieve benadering van beleggen in obligaties. “Ik zie mogelijkheden binnen de rendementscurve van staatsobligaties evenals in Treasury Inflation-Protected Securities.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!