Cloud brengt brute rekenkracht binnen handbereik

Wie de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cloud wilde weten, kon in oktober zijn oor te luister leggen bij CloudWorld in Las Vegas, een meerdaags festival van Oracle. Tech for Executives deed precies dat en sprak aansluitend met CFO Ritchy Drost van VodafoneZiggo die volop in de overstap naar de cloud zit. “Brute rekenkracht brengt voor finance next level capaciteiten binnen handbereik.”

De voordelen van de overstap naar de cloud zijn, in essentie, vrij snel geschetst. Wilfred Scholman, Country Leader Nederland en Stef van der Waals, Senior Principal Applications Sales Consultant bij Oracle kunnen ze welhaast dromen. Zij spraken naar aanleiding van het event. Scholman: “Je wordt ontzorgd in het technisch beheer dat je voorheen zelf moest doen op je ICT-systemen. Dat is een belangrijk argument nu er steeds minder ICT’ers zijn aan te trekken. Daarnaast hoef je niet continu na te denken of je alle updates wel gehad hebt, want de ontwikkeling van de applicaties die we aanbieden in de cloud gaat continu door.” Van der Waals: “Wat ik in de praktijk ook zie, is dat een grote bedrijfsbeslissing, bijvoorbeeld een overname of samenvoeging van diverse divisies, een aanleiding vormt om meerdere systemen op locatie naar de cloud te brengen. Om zo een consolidatie van ERP-pakketten te bewerkstellingen en van een complex ICT-landschap af te komen. Als je oude systemen op locatie uit kunt zetten, bespaart dat aanzienlijk in de kosten.”

Aan- en uitzetten van applicaties

Nadelen zijn er natuurlijk ook. Als je als CFO ICT in de portefeuille hebt, moet je de abonnementsgelden ophoesten en ben je afhankelijk van de leverancier, in dit geval Oracle. Als de leverancier een technologische kant op gaat die de CFO niet wil, is de CFO met handen en voeten gebonden. Alhoewel er ook best maatwerk mogelijk is. Aan de voordelen kan worden toegevoegd dat de CFO applicaties per stuk kan aan- en uitzetten en zo op kosten kan besparen. Scholman: “Zie het als een appstore bij Apple of Samsung. Je kunt applicaties aan- en uitzetten. Bij ERP-systemen hoef je door dat mechanisme op het platform niet ineens met een big bang over, maar kun je dat heel geleidelijk in het gewenste tempo van de organisatie doen.” Dat doen organisaties in de praktijk ook, zegt Van der Waals. “Je kunt applicaties aanzetten, zelf configureren en inrichten. Het systeem helpt daarbij. In de databases zit intelligentie gebouwd zodat, bij het aanzetten van een volgende applicatie, geïntegreerde rapportage direct beschikbaar is. Hierdoor is informatie gedreven werken voor eindgebruikers binnen handbereik.”

AI in applicaties

Wilfred Scholman: “Je wordt ontzorgd in het technisch beheer dat je voorheen zelf moest doen op je ICT-systemen.”

De nieuwste ontwikkeling is dat bij de cloudsystemen de kunstmatige intelligentie al in de applicaties is ingebouwd. Die intelligentie doet zelf suggesties in de applicatie aan de gebruiker en leert zo gaandeweg. Scholman: “We hebben als leverancier de stap genomen om AI in onze applicaties in te bouwen, omdat we anders zien dat de technologie maar weinig gebruikt wordt. Dat is zonde. Dat komt doordat het vaak in organisaties als pilot wordt aangevlogen. Daarbij weet de ICT-afdeling vaak te weinig van de business af om er een zinvolle pilot van te maken. De brug naar de business of naar finance zelf wordt niet geslagen waarna veel van dat soort pilots mislukken. Dat was reden voor ons om het in de applicaties zelf te bouwen. Zo wordt kunstmatige intelligentie concreter dan ooit.” Van der Waals: “Dat gaat bijvoorbeeld over fraudedetectie. Software kan in de systemen van finance een automatische check doen. Op functiescheiding in de goedkeuring van facturen, op banknummers en of deze wel kloppen, op verdachte transacties of op een raar patroon in de transactionele data. Dat je bijvoorbeeld bedragen uit Polen ziet, terwijl je daar geen vestiging hebt.” Scholman: “Deze kracht zit al in het systeem.”

Vrijwel eindeloze rekenkracht

Een ander overduidelijk voordeel van de cloud: er is, bijna eindeloos, rekenkracht toe te voegen voor uitvoerige data-analyse. Tot op het niveau van een kwantumcomputer aan toe. Deze kan in één keer en parallel dezelfde berekeningen uitvoeren over een zeer grote hoeveelheid data en zo dus snel patronen of afwijkingen herkennen. Deze kwantumcomputers in de cloud kan een bedrijf nu als online service inschakelen. Plug and play. Over dat onderwerp presenteerde Oracle tijdens CloudWorld op basis van zijn betrokkenheid bij het Formule 1-team van Max Verstappen en Sergio Perez. In de cloud rekenen computers miljarden racestrategieën door om te kijken welke de beste is. Dat gebeurt op basis van duizend sensoren op de auto, maar ook op basis van omgevingsfactoren zoals de positie van andere coureurs op de baan. Die gegevens blazen de systemen naar de cloud waar de mogelijke strategieën worden doorgenomen en er een advies uit de bus komt voor de beslissers aan de pitmuur. Teambaas en CEO Christian Horner en Verstappen zelf waren naar Las Vegas gereisd om hun verhaal te doen. In Nederland gaf Bob Peulen, Cloud Engineer Analytics bij Oracle, zijn uitleg. “Wat we doen bij het raceteam doen we ook bij Sail GP, de Formule 1 in het zeilen. Daarbij kennen we ook meerdere Grand Prixs over de hele wereld. Waar het in essentie op neerkomt, is scenarioplanning op basis van de beschikbare data in de sport om vervolgens een voorspelling te doen van de beste strategie.”

Negenhonderd datapunten per seconde

Eén zeilboot genereert al gauw negenhonderd datapunten per seconde en die data gaan, ongeacht waar in de wereld de Grand Prix plaatsvindt, via de cloud naar Londen. Daar kan de jury kijken of de boot zich wel aan de regels houdt. Maar er wordt ook dashboard mee mogelijk gemaakt. Is het handiger om onderlangs of bovenlangs te varen op basis van de data die het schip heeft? Bij de Formule 1 is dat niet anders. Peulen: “De Monte Carlo-simulaties staan daar continu aan. Dat is simulatietechniek waarbij een fysiek proces niet één keer maar vele malen wordt gesimuleerd, elke keer met andere startcondities. Het resultaat is een gebied dat de mogelijke uitkomsten weergeeft. Dat kan dankzij de brute kracht van het doorrekenen van de data van scenario’s. Bij het maken van die scenario’s komen veel vragen voorbij. Wanneer gaan we een pitstop maken? Hoe gaat het met de slijtage van de banden? Welke banden moeten we nemen bij de pitstop? Hoe groot is de kans dat er een ongeluk gebeurt en er een safety car op de baan moeten komen? Denk ook aan de prestaties van coureurs. Hoe groot is de kans dat, als ik als Max Verstappen een rijder als Mick Schumacher wil inhalen, het tot een botsing komt? Enzovoorts.”

Digital

Ritchy Drost: “Ik heb geen koudwatervrees voor de mogelijkheden, want ik zie de onbegrensde mogelijkheden.”

De mogelijkheden lijken eindeloos. Er is weinig fantasie voor nodig om het nut van dergelijke brute rekenkracht in de cloud voor bedrijven te schetsen. Ware het niet dat veel ondernemingen met verouderde zogenaamde legacy-systemen zitten en het maar de vraag is of ze duizenden datapunten per seconde hebben. Precies daarom is het interessant om met Ritchy Drost, CFO van VodafoneZiggo, te spreken. Ook omdat VodafoneZiggo een fusiebedrijf is en dus te maken had met een gefragmenteerd systeemlandschap bij de start van de joint venture op 1 januari 2017. Tijdens CloudWorld werd aangekondigd dat het telecombedrijf een aantal bedrijfssystemen op locatie (on-premise) voor finance, HR en supply chain naar de cloud brengt. Drost: “In zijn algemeenheid: al jaren geleden hebben wij de digitaliseringsslag neergezet als prioriteit. Het is één van onze strategische pilaren onder de naam go digital. In alles wat we doen willen we als eerste bedenken of het digitaal kan en zonder betrokkenheid van de mens. Denk aan hulp aan de klant, maar ook aan interne processen. Let wel, klanten die die digitale hulp niet willen of er niet mee om kunnen gaan, laten we niet achter. Hen bedienen we onder andere met monteurs en het callcenter. Maar we kennen dus ook digitale assistenten voor klanten.”

Achterkant moderniseren

“Als je dat go digital als uitgangspunt hebt, moet je de systemen aan de achterkant van het bedrijf moderniseren”, vervolgt Drost. “Daar hebben we als uitganspunt, ook in finance, dat medewerkers zich moeten concentreren op hun brainpower oftewel hun creativiteit. Ze moeten niet of minder bezig zijn met het verzamelen of analyseren van data. Ook omdat computers in de cloud dat vaak beter kunnen. Die informatie komt vanuit dat centrale cloudpunt vervolgens breed beschikbaar voor de hele organisatie. Ik noem het wel de democratisering van data omdat iedereen die er iets mee moet er toegang tot heeft. Let wel, dat data driven werken gebeurt niet vanzelf. Als mens hebben we de neiging risico-avers te zijn. Hoe we dan toch medewerkers meekrijgen? Allereerst door van de strategie go digital een afgeleide te maken voor finance. Wat betekent go digital voor finance? Samen maak je daar in co-creatie keuzes in. Daar is bijvoorbeeld een soort Netflix, een e-learningmodule, voor het trainen van medewerkers uitgekomen. Ook zijn alle people leaders door een specifiek digitaliseringstraining gegaan. Daardoor zijn zevenduizend medewerkers meegegaan in de verandering.”

Advanced analytics

Het klinkt volgens Drost logisch om brute rekenkracht in de cloud naar afwijkingen en patronen in de data te laten zoeken. “Dat moet dan wel binnen de grenzen van privacy. Dat betekent alles op basis van geanonimiseerde data. Ik heb geen koudwatervrees voor de mogelijkheden, want ik zie de onbegrensde mogelijkheden. We hebben een duidelijke roadmap en visie waarbij we uiteraard eerst onze data naar de cloud brengen waar we vervolgens dat soort mogelijkheden kunnen gaan gebruiken. Een mooi voorbeeld van dergelijke advanced analytics is hoe we ons netwerk monitoren om zo, voorafgaand aan een mogelijke storing, te kunnen zien waar het netwerk uit zou kunnen vallen. Zodat we daar vervolgens preventief actie op kunnen ondernemen. Dat is uiteraard goed voor de klantbeleving, maar biedt ook de mogelijkheid om zo kostenefficiënt mogelijk je onderhoud te doen. Ook bij marketing zetten we kunstmatige intelligentie in om klantgedrag te voorspellen. Wanneer kiezen ze voor ons? Waarom kiezen ze voor ons? Maar ook: waarom verlaten ze ons?”

Financials hoeven niet zoals in de jaren tachtig en negentig bang te zijn dat er banen op de tocht komen. Drost besluit: “Integendeel. Dit is geen bedreiging. Dit zijn next level capaciteiten die we als financials volop moeten omarmen.”

Teambaas en CEO Christian Horner en Max Verstappen vertelden in Las Vegas hoe computers in de cloud miljarden racestrategieën doornemen om zo tot de beste te komen. (Foto: Oracle TV)

