Criminele medewerker fiscus gesnapt via gekraakte telefoondienst

Een fraudecontroleur van de Belastingdienst wordt verdacht van criminele activiteiten en het OM eist daarom een celstraf van drie jaar. Hij werd in de kraag gevat toen de politie hem op het spoor kwam na analyse van screenshots die waren opgedoken via een telefoondienst die door criminelen werd gebruikt.

Opsporingsdiensten kregen lucht van mogelijk criminele activiteiten van een medewerker van de Belastingdienst nadat versleutelingsapp Sky ECC in 2020 werd gekraakt. De Nederlandse politie kon na de hack berichten maandenlang meelezen zonder dat gebruikers dat wisten. De dienst werd veel door criminelen ingezet en stond daarmee op de radar van de autoriteiten. De hack van de telefoondienst werd uitgevoerd door een internationale politieactie waar het Nederlandse Team High Tech Crime een belangrijke rol speelde.

Belastingdienstmedewerker op het spoor

In de berichten vond de politie ook screenshots van iemand die gegevens verhandelde waar de fiscus toegang toe heeft. Criminelen hadden een bron voor deze data en dat zou de verdachte zijn. Die beloofde tegen betaling mensen inzage in persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een kentekenplaat. De Rijksrecherche deed onderzoek en kwam een 53-jarige medewerker van de Belastingdienst op het spoor na analyse van de herkomst van deze afbeeldingen.

Verdacht van witwassen

Het OM kan niet bewijzen dat de verdachte gegevens ook daadwerkelijk crimineel verhandelde. Maar wel vond de politie bij huiszoeking achter een losse plint vijf geldkistjes. Daar zaten coupures van 50, 100 en 200 euro in met een totale waarde van meer dan 9 ton. De verdachte verklaart niets van dat geld te hebben geweten of waar dat dan vandaan zou kunnen komen. Een bewoner moet juridisch kunnen verklaren wat er in zijn woning ligt en acht het aannemelijk dat het geld een criminele herkomst heeft, daar sinds de zomer van 2022 niemand het geld is komen opeisen. Volgens het OM is daarom sprake van witwassen.

Crimineel belang

“Door te volharden in het verzwijgen van de herkomst van het geld geeft hij er blijk van te kiezen voor een crimineel belang bij verhulling”, stelt het Openbaar Ministerie dat drie jaar cel waarvan één voorwaardelijk eist. “Van de straf behoort volgens het OM een afschrikwekkende werking uit te gaan naar ieder die bij de overheid werkt met vertrouwelijke gegevens. Wie die vertrouwelijkheid schendt voor eigen of andermans gewin, moet een stevige straf tegemoet kunnen zien.”

