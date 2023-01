CSRD: afwachten is geen optie meer

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) komt eraan. Vanaf 2024 zijn bedrijven die nu onder de NFI-richtlijn (niet-financiële rapportage) vallen verplicht om te rapporteren over de milieu-impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Vanaf 2025 geldt dat ook voor organisaties die daar niet onder vallen. Alle bedrijven krijgen er dus binnen afzienbare tijd mee te maken. Achteroverleunen en afwachten is dan ook geen optie meer.

Dubbele materialiteit

CRSD is niet het afvinken van een lijstje en dan weer door. Er komt een nieuw begrip bij voor de controller, de dubbele materialiteit. Dat gaat over de impact outside in en inside out. Denk aan de gevolgen van de klimaatverandering op de aansturing en het beleid van de organisatie (outside in), maar ook over de impact van het beleid van de organisatie zelf op duurzaamheid (inside out). Bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2-uitstoot, en de gevolgen daarvan voor de mens en planeet. Daarnaast gaat CRSD ook over goed bestuur, en over sociale impact. Overigens niet alleen in de organisatie zelf, maar in de hele keten van klanten en leveranciers. Uit de dubbele materialiteit moet blijken of organisaties tegen dit alles zijn opgewassen.

Hoe te beginnen?

Bepaal waarover je rapporteert. De duurzaamheidsonderwerpen zijn beschreven, maar niet alles is voor elke organisatie van belang. Als je in de woestijn opereert, bevuil je – kort door de bocht – de zee niet.

Maak een materialiteitsmatrix: op de ene as de interne belangrijkheid, op de andere as de externe belangrijkheid. Dit bezien vanuit het oogpunt van alle stakeholders. Zo krijg je een matrix met een hoog risico op outside in en inside out. Dat zijn je belangrijkste topics.

Op basis van deze uitkomsten maak je beleid. Hoe mitigeer je risico’s, hoe verminder je je ecologische voetafdruk op welke termijn, et cetera.

Maak dit beleid meetbaar door middel van kpi’s.

Leg verantwoording – verplicht vanaf 2024! – af in het jaarverslag: de organisatie heeft de belangrijkste topics bepaald, dit is het beleid, en dit zijn de uitkomsten.

Samen doen

CSRD is geen feestje van de controller alleen. Het is iets wat de hele organisatie aangaat, al is het gros er nog niet mee bezig, wat toch enigszins zorgelijk is. Voor de controller begint het met bewustzijn creëren bij de directie dat de tijd echt is aangebroken om stappen te maken. Vervolgens kijkt hij of het proces goed loopt en stuurt daarop. Wordt er goed gemeten, zijn de data op orde en betrouwbaar, hoe ziet de rapportage eruit? Kortom, werk aan de winkel!

Auteur: Joop Ras, Senior Finance Manager bij Hofmeier

