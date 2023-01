D66 wil VOR al in 2024 verplicht stellen

Tweede Kamerleden Romke de Jong en Steven van Weyenberg van D66 hebben een motie ingediend over de Verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) voor ondernemingen. Zij willen de VOR al vanaf 2024 verplicht stellen.

Een VOR zorgt er volgens hen voor dat bedrijven risico’s moeten identificeren en beheersmaatregelen moeten bepalen en daarover transparant zijn richting betrokkenen. “Uit onderzoek en aanbevelingen van verschillende partijen blijkt dat een verplichte VOR wenselijk is en de Minister van Financiën heeft gepleit voor een VOR in de Corporate Governance Code.”

VOR verplicht voor iedere accountancycontrole

De twee kamerleden verzoeken in de motie de regering de aanbeveling van onder meer de kwartiermakers accountancysector over te nemen en ervoor zorg te dragen dat een VOR vanaf 2024 verplicht is voor iedere accountancycontrole bij grote bedrijven, middels de Corporate Governance Code of een wettelijke bepaling.

Nieuwe versie van de code

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code bracht recent een nieuwe versie van de Code Corporate Governance uit, waarin de VOR echter niet was opgenomen. Onder meer de NBA sprak daarover haar teleurstelling uit. In een VOR verklaart het bestuur of en in hoeverre de entiteit beschikt over effectieve en adequate risicobeheersings- en controlesystemen van operationele-, compliance- en verslaggevingsrisico’s.

