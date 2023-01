DNB legt Coinbase miljoenenboete op om ontbrekende registratie

Het Amerikaanse handelsplatform voor cryptomunten Coinbase moet ruim 3,3 miljoen euro boete betalen in Nederland. Het bedrijf was een tijdlang actief met cryptodiensten in Nederland zonder zich daarvoor bij De Nederlandsche Bank te hebben geregistreerd. Dat is verboden en daarom legt de toezichthouder de geldstraf op.

Dienstverleners in de cryptobranche zijn sinds mei 2020 verplicht zich te registeren bij DNB. Daarmee hoopt de centrale bank beter te kunnen controleren of deze platforms voldoende doen om witwassen of de financiering van terrorisme tegen te gaan. Coinbase was van november 2020 tot augustus 2022 actief in Nederland zonder die wettelijk vereiste registratie.

Basisbedrag opgehoogd

Omdat de overtreding zo lang voortduurde heeft DNB de boete, waarvoor een basisbedrag van 2 miljoen euro geldt, opgehoogd met nog eens 1,3 miljoen euro. Daarbij speelt ook mee dat Coinbase wereldwijd een van de grootste aanbieders is van handelsdiensten met munten als bitcoin of ethereum. De Amerikanen hadden daarnaast een oneerlijk concurrentievoordeel, omdat zij lange tijd geen heffingen aan DNB hebben afgedragen en ook geen andere kosten voor Nederlands toezicht hadden.

Coinbase zegt het oneens te zijn met de boete van DNB, omdat die louter gebaseerd is op de “tijd die het Coinbase kostte om de registratie in Nederland te bemachtigen.” Coinbase heeft zich in september geregistreerd bij DNB, naar eigen zeggen als eerste grote internationale speler in Nederland. “We zouden niet gestraft moeten worden omdat we volgens de regels hebben gespeeld”, verklaart een woordvoerster.

Beroep mogelijk

De centrale bank vindt het inderdaad positief dat het bedrijf altijd de intentie had om zich te registreren. Om die reden heeft DNB het boetebedrag ook iets gematigd. Coinbase heeft tot begin maart de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de straf. Het bedrijf zegt die mogelijkheid “zorgvuldig” te overwegen.

Het is niet de eerste keer dat een grote internationale dienstverlener de fout in gaat met crypto’s in Nederland. DNB legde cryptobeurs Binance in juli ook een boete van ruim 3,3 miljoen euro op omdat het bedrijf in Nederland actief was zonder registratie.

De Nederlandse boete voor Coinbase is overigens maar een fractie van het geld dat het cryptoplatform in de Verenigde Staten kwijt is door nalatigheid bij het nakomen van witwasregels. Het bedrijf trof begin dit jaar een schikking van 100 miljoen dollar met openbaar aanklagers in New York omdat achtergrondchecks bij klanten niet op orde waren.

Volg Executive Finance op LinkedIn!