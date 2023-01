EFRAG past CSRD-standaarden aan

De voorgestelde invulling van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) rapportage zou meer dan 130 toelichtingsvereisten vergen. Dit eerste voorstel kreeg stevige kritiek, constateert accountantsorganisatie BDO. M et maar liefst zo’n 750 reacties uit de consultatie. “Heeft de Europese regelgever deze kritiek van de (veel) te warme deken ter harte genomen?”

Het eerste voorstel over de verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheid (dat invulling moet geven aan de CSRD) werd in april 2022 door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) gepubliceerd. “De kritiek hierop was stevig, breed gedragen en ging over meerdere aspecten”, stelt BDO. “Het aantal te rapporteren thema’s en toelichtingsvereisten zou te groot zijn voor de gemiddelde grote onderneming. Er was sprake van onduidelijkheid over bepaalde definities, zoals die over de rebuttable presumption, het weerlegbare vermoeden dat alle thema’s relevant zijn. De aansluiting met andere gerenommeerde standardsetters was onvoldoende.”

Breed draagvlak voor duurzaamheidsstandaarden

Als gevolg van deze issues zouden de doelstellingen van de CSRD, transparante en consistente rapportage over duurzaamheid, geweld aan worden gedaan, constateert BDO. “Los van deze inhoudelijke kritiekpunten, was er wel een breed draagvlak voor een set aan gerenommeerde duurzaamheidsstandaarden. Des te meer reden voor het EFRAG om deze kritiek ter harte te nemen.”

Toelichtingsvereisten zijn verminderd

De diepgaande, inhoudelijke analyses van het gewijzigde voorstel moeten nog plaatsvinden, legt BDO uit. “Daarvoor is het nog te vroeg. De eerste indrukken van de gewijzigde standaarden zijn echter positief. Het aantal toelichtingsvereisten waarover men moet rapporteren is sterk verminderd tot 84, waarmee er minder datapunten gerapporteerd worden. De rebuttable presumption is verwijderd uit het voorstel. Door de verschillende regelgevende instanties wordt hard gewerkt aan harmonisatie van definities, waardoor het voldoen aan de CSRD ook moeten leiden tot het voldoen aan andere internationale raamwerken.”

CSRD-proof naar buit treden

Nu de Europese regelgever de kritiek vanuit alle stakeholders serieus neemt, is het volgens BDO zaak dat de stakeholders ook stappen zetten. “In het bijzonder zijn nu de grote ondernemingen aan de beurt. Maar het aantal van 84 toelichtingsvereisten is en blijft geen sinecure en nog altijd een dik winterdekbed. Duurzaamheid moet verweven worden in de strategie en vervolgens verwerkt worden in concrete doelstellingen. Dit zal het bijsturen van de rapportage hierover mogelijk maken. Dit alles om in 2024 (groot beursgenoteerd) of 2025 (alle andere grote ondernemingen) volledig CSRD-proof naar buiten te kunnen treden.”

