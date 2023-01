Finance week: Cijfers grote Amerikaanse banken en inflatie VS

De aandacht van beleggers zal komende beursweek onder meer uitgaan naar de kwartaalresultaten van grote Amerikaanse banken. Daarmee wordt het kwartaalcijferseizoen op Wall Street afgetrapt. Ook komen er nieuwe gegevens over de inflatie in de Verenigde Staten die van invloed kunnen zijn op het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve.

De cijfers van de banken JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo en BNY Mellon worden vrijdag gepubliceerd. Daaruit moet duidelijk worden hoe de financiële concerns hebben gepresteerd in de afgelopen periode. Verder wordt vooral gelet op de verwachtingen voor de komende tijd. Die dag komen ook de grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock, zorgverzekeraar UnitedHealth en luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines met resultaten naar buiten.

Amerikaanse inflatie

Het Amerikaanse inflatiecijfer over december staat voor donderdag op de agenda. De Federal Reserve is bezig de rente te verhogen om zo de hoge inflatie in de VS aan te pakken. Vrijdag kwam nog een positief banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten waaruit bleek dat de lonen in de VS minder hard stijgen. Daardoor verdween de angst voor een loon-prijsspiraal, waarbij bedrijven de hogere lonen doorberekenen in de verkoopprijzen waardoor de inflatie verder wordt aangejaagd, naar de achtergrond. De beurzen in New York gingen daarop sterk omhoog.

Andere macro-economische cijfers die voor komende week op de rol staan, zijn onder meer een voorlopige schatting van de groei van de Duitse economie in 2022, de productie in de industrie en werkloosheid in de eurozone en gegevens over de Chinese handel en de producenten- en consumentenprijzen in China. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt onder meer cijfers over de Nederlandse inflatie, de bestedingen van huishoudens en de industriële productie.

Kwartaalberichten

Verder komen uit het buitenland nog kwartaalberichten van onder meer het Taiwanese chipconcern TSMC. Op de beurs in Amsterdam is het nog rustig qua bedrijfscijfers. De aanbieder van laadpunten voor elektrische auto’s Fastned komt wel met een update over de gang van zaken in het vierde kwartaal.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag 1,4 procent hoger op 724,26 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs lieten plussen tot 1,5 procent optekenen. De aandelenmarkten op Wall Street gingen met koerswinsten tot 2,6 procent het weekend in.

Volg Executive Finance op LinkedIn!