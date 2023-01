Finance week: cijfers Microsoft en rest techsector

Microsoft is in de nieuwe beursweek het eerste grote Amerikaanse technologieconcern dat de boeken opent over het laatste kwartaal van vorig jaar. Beleggers krijgen dan waarschijnlijk meer duidelijkheid over de lastiger geworden markt voor het bedrijf. Afgelopen week kondigde Microsoft al aan wereldwijd 10.000 banen te schrappen omdat consumenten zuinig zijn. Andere grote techbedrijven kwamen recent ook al met grote ontslagrondes, waardoor de techsector op Wall Street extra onder een vergrootglas ligt.

Met de reorganisatie probeert Microsoft, dat zijn cijfers dinsdag naar buiten brengt, zich aan te passen aan de steeds somberder wordende economische vooruitzichten. Doordat de prijzen wereldwijd flink zijn gestegen zijn klanten voorzichtiger geworden. Daarmee is het contrast met de coronapandemie groot, want toen trok de vraag naar de software nog flink aan.

Meer ontslagen

Microsoft is zeker niet het enige techconcern dat het mes zet in het personeelsbestand. Zo schrapte Alphabet vrijdag 12.000 arbeidsplaatsen. Het moederbedrijf van Google presenteert zijn kwartaalresultaten alleen nog niet in de aankomende beursweek, maar een week later. Ook de cijferupdates van Facebookmoederbedrijf Meta, Apple en Amazon volgen later pas. Van fabrikant van elektrische auto’s Tesla worden woensdag wel al cijfers verwacht.

Een deskundige van de firma Value Point Capital denkt dat het meeste van al het slechte nieuws in de techwereld door beleggers al in de beurskoersen is verwerkt. Hij sluit niet uit dat de markt de verwachtingen voor de winsten van techbedrijven in het lopende kwartaal nog zal moeten bijstellen, maar denkt dat een groot deel van de angst over de techsector ook overdreven is. De grote ontslagrondes zouden vooral komen doordat de techbedrijven de voorbije jaren veel meer mensen hebben aangenomen dan nu nodig zijn.

Cijfers van ASML

In Nederland gaat de aandacht in de nieuwe beursweek vooral naar chipmachinefabrikant ASML die woensdag zijn cijfers presenteert. Daaruit zal blijken hoeveel vraag naar nieuwe chipmachines er nog is in de techwereld. Beleggers krijgen komende dagen verder de resultaten te verwerken van onder andere Boeing, Mastercard en Chevron. Ook staan er nieuwe cijfers op de agenda over de industrie in verschillende landen. In de Verenigde Staten verschijnt er daarnaast een eerste raming van de economische groei in de laatste drie maanden van vorig jaar. Dat cijfer is erg interessant met het oog op het rentebeleid van de Federal Reserve. In China blijven de beurzen deze week gesloten vanwege de viering van het Chinese nieuwjaar.

