Frank Roerink benoemd tot interim-CFO van Cabka

In nauw overleg met Cabka CEO Tim Litjens en de Raad van Commissarissen heeft Necip Küpcü, de huidige CFO van Cabka, besloten terug te treden als CFO en lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen van Cabka benoemt Frank Roerink (1969) tot interim-CFO, terwijl Küpcü een senior financiële rol binnen de onderneming blijft vervullen.

Roerink start per 1 februari 2023 als interim-CFO. Als doorgewinterde CFO versterkt Roerink de financiële organisatie van Cabka door zijn uitgebreide ervaring met het opereren binnen een beursgenoteerde omgeving. Küpcü zal rapporteren aan Roerink en behoudt zijn positie in de raad van bestuur van Cabka Group GmbH.

Brede ervaring

Manuel Beja, voorzitter van de Raad van Commissarissen licht toe: “De Raad van Commissarissen is verheugd Roerink voor te dragen als interim-CFO. Hij biedt brede financiële, IT- en treasury-ervaring in beursgenoteerde ondernemingen met een focus op circulariteit en innovatie. Dit sluit naadloos aan bij het profiel en de ambities van Cabka. De Raad van Commissarissen is ook verheugd dat Küpcü zijn langdurige betrokkenheid bij de onderneming zal voortzetten. Zijn financiële expertise en betrokkenheid zijn van groot belang geweest bij het realiseren van Cabka’s beursnotering en we respecteren zijn besluit om in een andere functie verder te gaan.”

Over Frank Roerink



Frank Roerink komt over van Dwarfs.io, een jong een jong snelgroeiend e-commerce platform, waarvoor hij als CFO fungeerde. Van 2007 tot 2019 was hij CFO van Avantium, een rol waarin hij leiding gaf aan de groeistrategie, de financiering en de beursgang van 2017. Na de IPO was Roerink verantwoordelijk voor de consolidatie van de onderneming na de beursgang en de betrokkenheid van investeerders. Voordat hij bij Avantium kwam, werkte hij 12 jaar voor Unilever in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Frank heeft een Master in Econometrie van de Universiteit van Amsterdam en haalde zijn titel van registercontroller aan de Universiteit van Maastricht.

Volg Executive Finance op LinkedIn!