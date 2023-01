Het aftellen naar verplichte ESG-rapportering is begonnen, ben jij al voorbereid?

De roep vanuit investeerders voor eerlijk en transparant bewijs van niet-financiële prestaties wordt met de dag luider. Steeds meer organisaties voelen de druk om werk te maken van ESG-rapportages. In de praktijk blijkt dit sneller gezegd dan gedaan. De vrijwilligheid regeert. Zeker aangezien er nog volop wordt geknutseld aan wettelijke normen en standaarden. Maar gewild of niet, bedrijven staan al voor een keuze: rapporteer je ESG KPI’s of verlies je geloofwaardigheid bij stakeholders.

Vrijwel alle grote bedrijven in Nederland zijn actief bezig met verduurzamen, maar door het gebrek aan overheidsregulering en wettelijke duurzaamheidsstandaarden is greenwashing vaak het resultaat. Komen bedrijven hun beloftes na? Doen ze genoeg? Bedrijven kunnen in de huidige rapportages over milieu-, sociale en bestuurscriteria immers laten zien wat ze zelf willen.

Philippe Moormann: “Terwijl de ESG-mandaten geleidelijk toenemen, zijn de hoge verwachtingen van stakeholders al harde realiteit voor grote bedrijven.”

Aftellen is begonnen

Gelukkig is het aftellen naar verplichte ESG-rapportering begonnen. Zo heeft het Europees Parlement al ingestemd met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn, met gedetailleerde rapportagevereisten en gemeenschappelijke criteria, verplicht grote ondernemingen om meer te vertellen over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Naar verwachting worden in juni 2023 de eerste bijbehorende standaarden goedgekeurd.

Maar terwijl de ESG-mandaten geleidelijk toenemen, zijn de hoge verwachtingen van stakeholders al harde realiteit voor grote bedrijven. Vooral aandeelhouders eisen nu al transparantie en de zekerheid dat zij kunnen vertrouwen op de gegevens en inzichten die worden verstrekt. Het is dus handen uit de mouwen steken: maar hoe kun je je als bedrijf op iets voorbereiden, voordat je precies weet wat dat is?

Normen ontstaan niet in een vacuüm

Allereerst kan bij het ontbreken van details de angst voor het onbekende de overhand krijgen. Het gevoel bekruipt je dat je iets nieuws moet leren of dat je bestaande rapportageprocessen volledig moet herzien. Het is dan ook belangrijk te onthouden dat normen niet zomaar uit de lucht komen vallen. ESG-rapportage is geen nieuw concept, en hoewel de normen strenger worden, blijven de onderliggende principes dezelfde.

Zo vervangt de CSRD niet zomaar de Non-Financial Reporting Directive (NFRD): het is een uitbreiding van de regelgeving die sinds 2018 in de hele EU van kracht is. Ondertussen zal de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) steeds grotere bekendheid krijgen. Wereldwijd nemen 89 landen, waaronder de Europese Unie, de TCFD-aanbevelingen al in de officiële wetgeving op. Organisaties over de hele wereld voldoen zo al jaren aan (lokale) ESG-mandaten. In wezen verandert het doel door een verplichte ESG-rapportering niet: de lat wordt alleen hoger gelegd wat betreft kwaliteit, detail, transparantie en risicoanalyse.

Een flexibele rapportage omgeving

Als je als bedrijf echt zo gecommitteerd bent aan ESG als je zelf zegt, kom je nu al in actie. De eerste stap is om een solide, doch flexibel proces op te zetten. Een proces dat kan worden aangepast aan veranderingen.

De sleutel tot het creëren van zo’n flexibele omgeving is door toegang te hebben tot verifieerbare gegevens die je gemakkelijk kunt toepassen op verschillende rapportagekaders. En dus niet meer uit te gaan van het framework en dan terug te werken. Deze flexibiliteit kan direct gebruikt worden om de relaties met investeerders te versterken. Vraag voor welke raamwerken zij een voorkeur hebben – of dat nu GRI, TCFD, CDP of een ander raamwerk is – en stel vast wat zij hier goed aan vinden. Als je begrijpt wat hun prioriteiten zijn en tegelijkertijd beweeglijkheid toont, kun je een model creëren dat is afgestemd op de behoeften van je organisatie en je materiële prioriteiten.

Breng je huidige zaken op orde

Net zoals nieuwe normen gebaseerd zijn op bestaande normen, bereid je je het best voor op de toekomst door te inventariseren wat je al hebt. Ga na wat je grootste obstakels voor efficiëntie zijn. Of je toegang hebt tot al je belangrijke data en hoe deze wordt verzameld en geverifieerd. Heb je al een multifunctioneel team dat aan je ESG-rapportage werkt? Het allerbelangrijkste in dit stadium is om een open, transparante dialoog met de stakeholders te onderhouden.

Er is meer duidelijk dan je denkt

Gebrek aan absolute zekerheid mag het ondernemen van actie niet in de weg staan. Heb vertrouwen in het feit dat de wettelijke basis aanwezig is, en werk aan het versterken van de huidige eigen strategie, mensen, processen en technologie rond ESG reporting. In plaats van wachten op de komst van nieuwe normen, doe je er beter aan je te richten op de eisen en wensen van je stakeholders – van investeerders en schuldeisers tot klanten en werknemers.

Uiteindelijk vraagt iedereen om meer vertrouwen en transparantie; twee zaken waar we allemaal meer aandacht aan kunnen geven.

