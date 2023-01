Het nieuws ging als een lopend vuurtje rond: Gustavo Arnal, financieel directeur van de Amerikaanse winkelketen Bed Bath & Beyond, was overleden na een val uit een wolkenkrabber in de stad New York. Een ongeluk, dacht men eerst. Later bleek dat hij zelf was gesprongen. Wat dreef hem tot deze wanhoopsdaad op deze vrijdag 2 september 2022?

Wat de dood van Arnal zo curieus maakt, is dat twee dagen eerder het in zwaar weer verkerende Bed Bath & Beyond bezuinigingsplannen had aangekondigd. Het pakket omvatte stevige maatregelen: 150 van de 900 winkels sluiten, flink snijden in het personeelsbestand (twintig procent) en in de productieketen om zo de kosten te drukken. Verder moest de hand op de knip wat betreft de kapitaaluitgaven en moesten meerdere kantoren dicht. FD schrijft in een artikel dat Arnal ook toelichtte dat hij financiering had uitgewerkt die het bedrijf $ 500 miljoen aan extra liquiditeit zou opleveren. Twee dagen later viel Arnal uit de luxe wolkenkrabber in het centrum van Manhattan waar hij woonde.

Over Gustavo Arnal Gustavo Arnal kwam in mei 2020 in dienst bij Bed Bath & Beyond. De CFO sprak eind augustus nog met investeerders over de inspanningen van het bedrijf om te herstructureren en de financiën op orde te krijgen. Daarvoor had hij als financieel directeur gewerkt bij verschillende grote bedrijven als levensmiddelenconcern Procter & Gamble en cosmeticabedrijf Avon.

Hoge schulden

Eerst wat achtergrondinformatie. Bed Bath &Beyond is opgericht in 1971 en floreerde al 27 jaar op rij tot in 2019 online winkelen klanten begon weg te trekken. Na een poging tot een strategie om het bedrijf om te draaien, bleef het achter met te veel voorraad en niet genoeg contant geld. In juni 2022 moest voormalig CEO Mark Tritton, samen met andere senior executives die hij meebracht, noodgedwongen opstappen, omdat het bedrijf gedurende twee opeenvolgende kwartalen sombere verkopen had geregistreerd. Arnal was een van de weinige leden van Trittons team die bleef, schetst de Daily Mail. Tegen die tijd was de marktwaarde van Bed Bath &Beyond geslonken van een piek van $ 17 miljard in 2012 tot minder dan $ 1 miljard in 2020. De pandemie maakte het alleen maar erger.

De urgentie om te bezuinigen was groot. De keten, die onder meer beddengoed, handdoeken en meubels verkoopt, kampte met hoge schulden. Het bedrijf had last van de torenhoge inflatie en problemen met bevoorrading. ‘De vergelijkbare omzet van Bed Bad & Beyond daalde in het tweede kwartaal van dit jaar met 26 procent.’ Met de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen verwachtte het bedrijf de kosten dit fiscale jaar met ongeveer $ 250 miljoen te laten dalen.

Gustavo Arnal liet zijn vrouw en hun twee volwassen dochters achter.

Wolkenkrabber

Terug naar die bewuste vrijdag 2 september. De politie kreeg een noodoproep: iemand zou rond 12.30 uur bewusteloos op de grond liggen vlakbij de 57 verdiepingen tellende luxe wolkenkrabber aan de Leonard Street 56 in de wijk TriBeCa (Lower Manhattan) in New York City. De Wall Street Journal meldt dat agenten bij aankomst zagen dat het om Gustavo Arnal ging. Hij werd ter plekke doodverklaard. Een bron bij de politie vertelde aan CNN dat Alexandra Cadenas-Arnal haar man de diepte in zag springen vanaf het balkon van hun appartement op de 18de verdieping. Zonder een woord te zeggen, zonder een afscheidsbriefje achter te laten. Hij liet zijn vrouw en hun twee volwassen dochters achter. De politie ging niet uit van een misdrijf. Medisch onderzoek bevestigde dat hier sprake was van zelfdoding.

In de hoek gedreven

Waarom sprong hij? Was hij gedreven door paniek, of was het een bewust

besluit? Insiders denken dat Arnal zich in een hoek gedreven voelde door de Amerikaanse justitie, die hem beschuldigde van bewuste manipulatie van aandelen.

Wat was het geval: een investeerder in Washington D.C. had een rechtszaak aangespannen en beweerde dat Arnal en grootaandeelhouder Ryan Cohen hadden samengespannen in een ‘pump & dump’-regeling om de aandelenkoers van het bedrijf op te blazen. Hierdoor verloren ze bijna $ 1,2 miljard.

Aandeel keldert

De prijs van het aandeel was namelijk plotseling gestegen van $ 5,77 naar $ 23,08 in iets meer dan twee weken. Sommige handelexperts verwijzen hierbij naar de meme-aandelenrage van 2021, toen beleggers met kleinere zakken zich richtten op bedrijven die uit de gratie waren geraakt. Maar het aandeel viel in augustus keihard terug toen miljardair Cohen, die in maart een belang van 9,8 procent had gekocht in Bed Bath & Beyond, ineens zijn aandelen verkocht. Dit viel samen met de verkoop van aandelen door Arnal voor een bedrag van ongeveer $ 1,4 miljoen.

MEA WorldWide schrijft daarover: Met controle over een aanzienlijk deel van de publieke float, zou Cohen in wezen fungeren als een prijsondersteuning voor het aandeel, terwijl Arnal in een vergelijkbare hoedanigheid zou handelen door de verkoop van aandelen door insiders te controleren. Onder deze regeling zouden gedaagden flink profiteren van de prijsstijging en hun verkoop van aandelen kunnen coördineren om hun rendement te optimaliseren.

Geen bewijs van fraude

Arnal werd gebombardeerd met e-mails van investeerders en advocaten van eisers die meer details wilden over de verkoop van een deel van zijn Bed Bath & Beyond-aandelen in de maand augustus.

Wat de dood van de CFO wrang maakt, of juist niet, het is maar net hoe je het bekijkt, is dat uit de e-mails van Arnal geen bewijs van fraude of wangedrag is gebleken, aldus Bed Bath & Beyond. Ook tijdens de rechtszaak kwamen er geen bewijsstukken op tafel te liggen. Arnal had zelf al aangegeven dat de verkoop van zijn aandelen automatisch werd gedaan volgens een vooraf afgesproken plan dat hij in april 2022 had opgezet. Als het bedrijf een bepaald streefbedrag zou bereiken, zou het aandeel worden verkocht.

Gestrest

Business Insider verzamelde en publiceerde reacties van collega’s van Arlan op zijn dood. Leidinggevenden bij Bed Bath & Beyond gaven aan dat zij zich al een tijdje zorgen maakten over Arnal, die zich ‘gestrest’ voelde vanwege de financiële crisis bij het bedrijf en door de hoeveelheid aandacht die zijn eigen aandelenverkoop genereerde. Arnal zou een vriend in vertrouwen hebben verteld dat hij heel erg ‘onder druk’ stond op zijn werk.

Tijdens een diner in juli, merkte ook een voormalige CEC van Avon Products, Jan Zijderveld, dat de 52-jarige zichtbaar onder druk stond. Aan The Journal vertelde Zijderveld: “Ik zag de stress bij hem. Hij is het soort man dat de wereld op zijn schouders draagt.” Arnal zou 18 uur per dag werken toen hij werkte aan een plan om het bedrijf te herstructureren. In deze hectische periode had hij zich wel eens laten ontvallen dat hij later in het jaar een pauze wilde nemen van het werk. Met zijn duik naar de eeuwige jachtvelden krijgt het woord ‘pauze’ een geheel andere betekenis.

“Ik denk dat mensen die hem kenden zich hem zullen herinneren als vriendelijk, opgewekt, positief.”

Gedreven door uitdagingen

Voormalige collega’s bij P & G die met Insider spraken, waren geschokt over zijn zelfmoord. “Gustavo was altijd vol energie en eerlijk gezegd de beste baas die ik ooit heb gehad”, aldus een financieel manager die deel uitmaakte van zijn team. “Hij was iemand die leuk was om bij in de buurt te zijn, zelfs in tijden van crisis. Hij was een referentie voor velen van ons die met hem samenwerkten, over het leiden van mensen in moeilijke situaties, omdat hij niet bang was moeilijke telefoontjes en moeilijke gesprekken te voeren. Hij was de sterkste en meest veerkrachtige persoon die ik heb ontmoet.”

Een andere voormalige collega uit Arnals tijd bij P & G vulde aan: “Hij was absoluut gedreven. Hij hield ervan te winnen in het bedrijfsleven en hij hielp het bedrijf graag om succesvol te zijn voor de werknemers, voor de aandeelhouders. Ik denk dat mensen die hem kenden zich hem zullen herinneren als vriendelijk, opgewekt, positief. Als een persoon die toegewijd is aan de mensen om hem heen, of het nu zijn familie, vrienden, collega’s, aandeelhouders of consumenten zijn.”

De beslissing om in zee te stappen met Bed Bath & Beyond terwijl het bedrijf al jaren in lastig weer verkeerde, tekende volgens zijn voormalige collega’s het karakter van Arnal. “Gustavo werd altijd gedreven door uitdagingen.”

