Hoe ga je als CFO om met je DGA?

Goede communicatie is belangrijk. Vaak ontbreekt het aan communicatie. De eigenschap extravert helpt om het communicatieproces in gang te houden. Goede communicatie is de belangrijkste competentie voor een CFO. Verder is een klik met de DGA heel prettig. Samen de strijd aangaan.

Heb de moed om u uit te spreken, managers uit te dagen en de business een spiegel voor te houden.” Hoe bereik je dat? Ik zeg altijd ga in gesprek met de business en bespreek je bevindingen. Het geeft niet als je fouten maakt, want daar leer je van. Niets doen is slechter voor de business.

Lees ook: Het belang van goede cashflow planning

DGA’s ontvangen je met open armen

Mijn ervaring is dat managers en directeuren en vooral DGA’s graag willen sparren. Je wordt met open armen ontvangen. Wees nieuwsgierig en toon een positief kritische houding en durf Nee te zeggen. Van jaknikkers wordt het bedrijfsleven niet beter. Ze worden ook wel meelopers genoemd.

Door in gesprek te gaan word je iedere dag wijzer. Goede communicatie is zo belangrijk. Bij bedrijven gaat het vaak fout, omdat er geen goede communicatie is of geen communicatie. Dat laatste is nog erger. DGA’s luisteren goed. Luisteren is een belangrijk deel van de communicatie. Niet alleen aar praten, maar goed luisteren. Dan komt er ook iets moois uit. Uiteindelijk beslist de DGA wel zelf. Het is ook zijn portemonnee.

Een DGA denkt anders

Een directeur of bestuurder in loondienst denkt toch anders aan geld uitgeven als het niet van zijn eigen bankrekening afkomt. Met gemak worden beslissingen genomen over de rug van een ander. Een ondernemer ( DGA ) weegt uitgave af aan rendement en opbrengsten en zit op zijn geld.

Daarom heb ik altijd heel prettig met een DGA kunnen samen werken. Precies daarom. De DGA praat over zijn eigen portemonnee. Een DGA is niet kortzichtig. Een DGA denkt altijd aan de lange termijn. Daarom doen familiebedrijven het vaak beter.

Lees ook: Hoe verbetert u de bruto winst marge?

Gebrek aan communicatie is vaak een bottleneck

De belangrijkste zaak is communicatie. Het gebrek aan communicatie is vaak de bottleneck voor een succesvol bedrijf. Opleiding zegt niets, want er bestaat geen opleiding tot ondernemer. De meeste ondernemers zijn als ondernemer geboren. De belangrijkste zaak is communicatie. Het gebrek aan communicatie is vaak de bottleneck voor een succesvol bedrijf.

Ik heb zelf ook een DGA meegemaakt. Die had inderdaad liefde voor het product en liefde voor de werknemers. En inderdaad, van je fouten moet je leren als je dat maar doet, dan wordt een foutje ook geaccepteerd. “Successfull people keep moving, they make mistakes but they never quit. Every failure in life is a step closer to your success.” – Conrad Hilton.

Maarten Verheul, ervaren (interim-)CFO en beheerder van het netwerk Finance Executives Netherlands op LinkedIn.

Lees ook

Column Verheul: Kan die man niet weg gaan

Maarten Verheul: Goed functionerende RvC is belangrijk

Volg Executive Finance op LinkedIn!