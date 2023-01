IMF waarschuwt voor gevolgen economische versnippering van wereld

Deglobalisering, oftewel economische versnippering van de wereld, kan een grote klap betekenen voor de wereldeconomie. In een ernstig scenario zou dit wereldwijd op termijn voor 7 procent krimp kunnen zorgen. En in sommige landen zou de economie hierdoor tot wel 12 procent in omvang kunnen afnemen. Daarvoor waarschuwt topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De Bulgaarse wijst in een blog aan het begin van het World Economic Forum (WEF) in Davos op de vele problemen die er op dit moment in de wereld spelen, “van de wereldwijde economische vertraging en klimaatverandering tot de crisis van de kosten van levensonderhoud en hoge schulden”. Het oplossen daarvan wordt volgens haar bemoeilijkt door geopolitieke spanningen. Er spelen bijvoorbeeld handelsconflicten en de oorlog in Oekraïne.

Schrikbeeld

“Nu we meer internationale samenwerking op meerdere fronten nodig hebben, staan we voor het schrikbeeld van een nieuwe Koude Oorlog die de wereld uiteen zou kunnen doen vallen in rivaliserende economische blokken”, stelt de IMF-topvrouw. Dit terwijl economische integratie de laatste decennia er volgens haar juist voor heeft gezorgd dat miljarden mensen rijker, gezonder en beter opgeleid zijn geworden.

“Sinds het einde van de Koude Oorlog is de omvang van de wereldeconomie ruwweg verdrievoudigd en zijn bijna 1,5 miljard mensen uit de extreme armoede getild. Deze winst van vrede en samenwerking mag niet worden verspild.” Met haar oproep wil Georgieva overheden op het hart drukken dat ze zich niet van de wijs moeten laten brengen door conflicten, maar zich moeten blijven concentreren op het met elkaar bevorderen van handel, het terugbrengen van schulden en het aanpakken van de klimaatproblematiek.

Veel op het spel

Wereldleiders en de top van het wereldwijde bedrijfsleven komen deze week samen in het Zwitserse Davos. Børge Brende, de voorzitter van het WEF, waarschuwde vorige week al dat er “veel op het spel” staat op het belangrijke netwerkevenement. In totaal zullen ruim 2700 politici, topmannen en -vrouwen, academici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties de sessies bijwonen. Onder hen zijn ook premier Rutte en verscheidene andere kabinetsleden.

