Kopzorg nr. 1 voor ondernemingen wereldwijd: cyberincidenten

Wereldwijd maken ondernemers zich het meest zorgen over het gevaar van cyberincidenten zoals IT-verstoring, ransomware-aanvallen of datalekken. Dat blijkt uit de jaarlijkse Risk Barometer van Allianz. Als tweede noemen ondernemers het gevaar van nieuwe bedrijfsonderbrekingen zoals die afgelopen jaren zijn veroorzaakt door corona en de oorlog in Oekraïne.

Jaarlijks vraagt Allianz ondernemers uit 94 landen om welke risico’s zij zich het meest zorgen maken. Net zoals vorig jaar staat het cyberrisico bovenaan. Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “Twee dingen vallen mij vooral op. Natuurlijk de ernst van het cyberrisico. Bedrijven worstelen daar enorm mee. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de digitalisering die steeds verder oprukt. De afhankelijkheid van IT en internet wordt steeds groter. Dat maakt bedrijven kwetsbaar.”

“Verstoring gaat door”

“Wat als tweede prominent naar voren komt in dit onderzoek is dat onze onderzoekers verwachten dat hoge niveaus van businessverstoring zoals we die afgelopen jaren hadden (door corona en de oorlog in Oekraïne) ook dit jaar blijven voortduren. Laten we niet denken dat we het ergste achter ons hebben. Energie, inflatie, recessie, de geopolitieke onrust; er speelt veel. De onzekerheid binnen het bedrijfsleven is groot. Het is lastig zakendoen. Elke deal is omgeven met veel onzekerheid. Daarbovenop komt nog eens de dreiging dat IT-systemen verstoord raken, al of niet door toedoen van criminelen.”

Geeroms wijst erop dat de uitslag van de Risk Barometer een wereldwijd gemiddelde is. “Als je inzoomt op landen of op grote concerns dan zie je net andere uitslagen. Kijk je bijvoorbeeld naar Duitsland dan zie je dat ondernemers zich daar vooral zorgen maken over businessonderbreking door geopolitieke spanningen. Maar dat is logisch natuurlijk. Het land ligt relatief dicht bij het oorlogsgebied. Ook bij grote concerns in de hele wereld staat deze dreiging bovenaan.”

Nieuwkomer in de lijst

De Risk Barometer verscheen dit jaar voor de twaalfde keer. Nooit eerder stond het ‘energie-risico’ in de top tien. Dit jaar staat het -vanuit het niets- op de vierde plaats. “Energieverbruik verschilt per bedrijf, maar voor veel sectoren is een tekort aan energie en de hoge prijzen een gigantisch probleem. Het kan de winstgevendheid van industrieën compleet wegvagen. Om tot oplossingen te komen moeten bedrijven vaak ingrijpende maatregelen nemen, zoals het verplaatsen van de productie naar alternatieve locaties of soms wordt zelfs gekozen voor tijdelijke sluiting. Vooral in Europa speelt dit probleem.” Volgens het onderzoek zijn in Europa vooral voeding, landbouw, chemicaliën, farmaceutica, bouw en de maak-industrie kwetsbaar.

