Meeste bedrijven zeggen meer aandacht te hebben voor duurzaamheid

Een groot deel van de Nederlandse bedrijven en organisaties is naar eigen zeggen meer aandacht gaan besteden aan duurzaamheid. Van de 316 organisaties die meededen aan onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Tilburg University en de Universiteit Maastricht, geeft driekwart aan nu meer bezig te zijn met verduurzaming dan twee jaar terug.

De onderzoekers zien “nog een reden voor optimisme” in hun resultaten. Verduurzamen en voldoen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN is “kennelijk tot de verantwoordelijkheid van het hogere management gaan behoren”, stelt de HvA vast in de zogeheten SDG Barometer. In bijna de helft van de organisaties is duurzaamheid een kwestie voor hogere managers of een lid van de raad van bestuur. “Duurzaamheid wordt dus niet meer als bijzaak beschouwd”, concluderen de onderzoekers.

Genoeg duurzame achterlopers

Hoewel de resultaten de onderzoekers hoopvol stemmen, zien ze ook nog “genoeg duurzame achterlopers”. Van de ondervraagde organisaties is 9 procent niet bekend met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development Goals in het Engels. Een net iets hoger percentage, 12 procent, heeft geen strategie voor duurzaamheid.

Meten in hoeverre de verduurzamingsmaatregelen die organisaties nemen uitwerking hebben, is nog verre van standaard. Dat doet driekwart niet of slechts in “zeer beperkte mate”.

Niet snel genoeg volgens MVO Nederland

Hoewel klimaat en milieu aan belang winnen in bestuurskamers, gaat het volgens MVO Nederland nog niet snel genoeg. Die organisatie voor ondernemers die streven naar klimaatneutraal en eerlijk zakendoen, waarschuwde vorige week nog in een rapport dat het tempo te laag ligt. Als de verduurzaming niet sneller gaat, komen de VN-doelen en de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs in gevaar, stelde de non-profitorganisatie.

