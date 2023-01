Na zwaar 2022 hopen beleggers op afkoelende inflatie

Veel beleggers zullen 2022 hebben afgesloten met een kater, na een jaar waarin veel aandelen aan waarde verloren en Amerikaanse staatsobligaties hun slechtst bekende jaar kenden. De voortekenen voor het nieuwe jaar zijn niet direct heel gunstig, maar mogelijk putten ze hoop uit de minder hevige prijsstijgingen.

De Russische inval in Oekraïne zorgde ervoor dat olie, gas en tal van voedingsmiddelen op de wereldmarkten duurder werden. Centrale banken reageerden op de hoge inflatie met stevige renteverhogingen, en veroorzaakten zo hoofdpijn op de financiële markten.

De AEX leed in 2022 een jaarverlies van ruim 12 procent, na drie eerdere winstjaren op rij. In New York kenden de S&P 500 en techbeurs Nasdaq hun slechtste jaar sinds 2008. Ook op de obligatiemarkten waren de verliezen fors.

Lees ook: DNB: Inflatie sneller omlaag als centrale bank en overheden tegelijkertijd op de rem trappen

Tegenvaller van ECB en Federal Reserve

Beleggers die op soepeler beleid van centrale banken hoopten, kregen in december een tegenvaller te verwerken. Zowel de Europese Centrale Bank (ECB) als de Amerikaanse Federal Reserve benadrukten dat de rentes nog wel een tijd omhoog moeten om de inflatie te beteugelen. De Bank of Japan leek zijn beleid van goedkoop geld ook wat te minderen, wat extra schrik aanjoeg.

Een meevaller zou de afkoelende inflatie kunnen zijn. Het is daarnaast de vraag hoe hevig de alom verwachte recessie zal zijn. De ECB rekent op beperkte economische krimp. Daarbij kan het helpen dat in veel landen burgers deels gecompenseerd worden voor de hoge gas- en elektriciteitsrekening.

Lees ook: Topvrouw IMF: 2023 wordt economisch zwaarder jaar dan 2022

Definitieve cijfers

In dat licht zullen beleggers ook oog hebben voor de definitieve cijfers van marktonderzoeker S&P Global over de staat van de industrie en dienstensector die volgende week uitkomen. In de Verenigde Staten gaat aan het einde van de week veel aandacht uit naar het banenrapport van de overheid. Als de arbeidsmarkt sterk blijkt te zijn, wijst dat op een veerkrachtige economie.

Dat zou de Fed meer ruimte kunnen geven om de rente te verhogen. Uit de notulen van de vorige rentevergadering van de centralebankenkoepel, die woensdag verschijnen, halen beleggers mogelijk meer aanwijzingen over het te voeren beleid.

Lees ook: IMF somber over economie Nederland, prijzen blijven hard stijgen

Weinig op de agenda

Wat bedrijfscijfers betreft, staat er weinig op de agenda. Groothandelsbedrijf Sligro maakt zijn omzetcijfers bekend. Daarnaast bieden de resultaten van supermarktketen Jumbo, dat niet beursgenoteerd is, inzicht in de prestaties van de branche als geheel. In de Verenigde Staten presenteert bierbrouwer Constellation Brands de kwartaalcijfers.

Lees ook

Inflatie volgens eigen meetmethode CBS gezakt naar 9,9 procent

ING: Nederlandse economie wacht mager 2023

Volg Executive Finance op LinkedIn!