Nadine van der Meulen CFO NN Bank

Nadine van der Meulen is per 1 februari de nieuwe chief financial officer van Nationale-Nederlanden Bank. Zij is de opvolger van Kees van Kalveen die eind deze maand vertrekt.

Sinds 2018 is Van der Meulen werkzaam bij NN Group als head of corporate development & group strategy. In deze functie ondersteunde ze de management board van NN Group bij strategische beslissingen over het portfolio van bedrijven en financiële doelstellingen van de groep.

Van 2005 tot 2018 was Van der Meulen werkzaam bij Morgan Stanley in Londen waar zij diverse (management)functies vervulde, onder meer als insurance equity research analyst. Van 2000 tot 2005 was ze in dienst bij Goldman Sachs in Londen.

Jarenlange internationale ervaring

“Nadine brengt jarenlange brede internationale ervaring in de financiële sector en kennis van financiële markten met zich mee”, zegt ceo Marcel Zuidam van NN Bank. “Met haar energieke persoonlijkheid en sterke communicatieve vaardigheden heeft ze impactvolle resultaten behaald op het gebied van strategie, fusies en overnames, en andere complexe projecten.”

Lees ook

Hoe ga je als CFO om met je DGA?

Het beste van 2022: CFO Bolletje: “We kunnen nog zoveel meer met data doen”

Volg Executive Finance op LinkedIn!