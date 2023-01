Natalie Knight vertrekt als CFO van Ahold Delhaize. Knight, CFO sinds 2020, streeft een andere carrièremogelijkheid in de Verenigde Staten van Amerika na. Er geldt een opzegtermijn van zes maanden. De zoektocht naar een opvolger is gestart.

In een reactie zet CEO Frans Muller: “Hoewel haar tijd bij Ahold Delhaize kort is geweest, respecteer ik Natalie’s beslissing om na meer dan 25 jaar in Europa met haar gezin terug naar de Verenigde Staten te verhuizen. Tijdens haar periode hier heeft Natalie een positieve invloed gehad op onze onderneming: ze heeft gezorgd voor een betere afstemming binnen de financiële functie, ons Save for our Customers-programma gevoed en de financiële rapportage en communicatie naar een hoger niveau getild. Haar passie voor duurzaamheid en diversiteit heeft ertoe bijgedragen dat deze onderwerpen in ons hele bedrijf zijn doorgedrongen. Ik kijk uit naar onze verdere samenwerking in de komende maanden bij de verdere uitvoering van onze Leading Together-strategie.”

Een eer

Knight voegt daaraan toe: “Het was een eer om dit geweldige bedrijf en zijn medewerkers te dienen in een tijd waarin de COVID-19 pandemie ons het belang liet zien van de kruidenierswinkel in de gemeenschappen die wij bedienen. Ik ben er trots op dat we door dit alles heen niet alleen sterke financiële resultaten hebben kunnen boeken, maar ook de financiële stabiliteit van het bedrijf hebben kunnen waarborgen, de winstgevendheid van e-commerce hebben kunnen bevorderen en onze toekomstgerichte investeringen zoals duurzaamheid hebben kunnen verhogen. Ik kijk ernaar uit om met Frans en het team te blijven samenwerken om een soepele overgang te waarborgen en mijn opvolger te helpen identificeren.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!