Nieuwe CFO Lynn de Proft versterkt het managementteam van Protix

Protix heeft Lynn de Proft met ingang van januari 2023 benoemd als CFO. De Proft zal het ambitieuze groeitraject van het bedrijf en de plannen voor internationale expansie verder mede vormgeven vanuit financieel perspectief.

Als CFO van Protix zal Lynn de Proft helpen sturen om winstgevende groei te realiseren in de volgende fase van het bedrijf. Met zowel insectenkweek als productie onder één dak, en na een periode van snelle groei, is Protix nu gepositioneerd als een end-to-end partner en een ‘gamechanger’ in de eiwitten- en vettenindustrie.

Spannende tijd

De Profts benoeming komt op het moment dat Protix bezig is met grote opschaling van activiteiten om insecteningrediënten in een consistent hoge kwaliteit op wereldwijde schaal te leveren. CEO en oprichter van Protix Kees Aarts: “We zijn verheugd Lynn te verwelkomen in deze spannende tijd in ons bedrijf. Lynn is een ervaren leider in het internationale bedrijfsleven. Met haar unieke achtergrond en strategische visie ben ik ervan overtuigd dat we in staat zullen zijn om de solide internationale groei te realiseren die we zorgvuldig hebben voorbereid. Protix staat op het punt om wereldwijd de rol die insecteningrediënten spelen, te vergroten en Lynn zal een sleutelrol spelen als we de volgende grote stap zetten in het creëren van duurzamer voedsel en diervoeder om aan de behoeften van de wereld te voldoen. “

Lynn De Proft zegt: “Ik ben erg onder de indruk van Protix als de pionier en koploper in het opbouwen van de insecteningrediëntenindustrie. Dit is een spannende tijd om samen te werken met de Protix-teams om gezonde en duurzame groei te versnellen op basis van samenwerking, innovatie, een klantgerichte cultuur en een duidelijke missie. Ik kijk er erg naar uit om te helpen bij de verdere internationale uitrol van Protix en om het volledige potentieel voor waardecreatie te benutten.”

Over Lynn de Proft

Lynn de Proft brengt bijna 20 jaar ervaring in leidinggevende functies bij beursgenoteerde en internationale bedrijven mee naar Protix. Haar carrière strekt zich uit over diverse markten, sectoren en landen, waar ze consequent heeft laten zien dat ze zich inzet voor duurzaamheid en tegelijkertijd sterke financiële resultaten levert. Voordat ze bij Protix kwam, was Lynn de Proft Chief Procurement Officer voor Solvay en Voorzitter van Solvay Energy Services. Voorafgaand aan Solvay bekleedde Lynn de Proft 10 jaar leidinggevende functies in strategie, operations, M&A en inkoop bij Anheuser-Busch InBev (ABInBev), meest recent als Vice President Global Procurement and Sustainability. Lynn de Proft heeft een master in Aeronautical Engineering van de Technische Universiteit Delft en een MBA van de Vlerick Business School.

