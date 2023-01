Nieuwjaarsboodschap ECB: rente moet omhoog

Hogere rentes zijn volgens de Europese Centrale Bank noodzakelijk om de inflatie weer terug krijgen naar 2 procent. Over de recessie maakt de ECB zich geen zorgen, blogt Harco Nijland.

Vanuit de Europese Centrale Bank (ECB) klonk in de laatste week van het jaar maar één geluid: de rente moet verder omhoog. ECB-voorzitter Christine Lagarde maakte bijvoorbeeld van haar aanwezigheid in Kroatië gebruik om de pers niet alleen te woord te staan over de toetreding van het land tot de eurozone, maar ook om te waarschuwen dat hogere rentes noodzakelijk zijn om de inflatie weer terug te krijgen naar de doelstelling van 2 procent op middellange termijn.

Onder leiding van Lagarde heeft de ECB vorig jaar de rente al in totaal met 250 basispunten verhoogd, maar blijkbaar is de centrale bank nog niet klaar. Op de vraag of ze niet vreest dat de renteverhogingen de economie nog verder in een recessie zullen duwen, zei ze dat de recessie waar nu van wordt uitgegaan waarschijnlijk kortstondig en mild zal zijn. Verder gaf Lagarde aan de loonontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Voorkomen dient te worden dat de stijgingen van de lonen de inflatie verder aanwakkeren (loonprijsspiraal), aldus Lagarde.

Haar collega, de Duitse centrale bankier Joachim Nagel, toonde zich bezorgd over de stijgende inflatieverwachtingen van huishoudens voor de lange termijn. In een dergelijk scenario kan de ongewenste loonprijsspiraal immers realiteit worden. Nagel pleitte derhalve voor meer actie van de ECB om de inflatieverwachtingen van de huishoudens naar beneden te krijgen.

Jaar gestart met lagere rentes

De laatste week van 2022 werd gekenmerkt door hogere swaprentes. De swaprentes met looptijden van 1 tot en met 5 jaar slaagden er vorige week zelfs in om op basis van slotstanden de hoogste stand van 2022 neer te zetten. De 5-jaars swaprente (op basis van 3-maands Euribor) is het jaar bijvoorbeeld uitgegaan op een stand van 3,179 procent. Ultimo 2021 noteerde dezelfde rente nog –0,019 procent. Het nieuwe jaar begint met lagere rentes. De 10-jaars Duitse staatsrente bedraagt op het moment van schrijven 2,45 procent. Dit is 12 basispunten lager dan de stand van 2,57 procent waarop 2022 werd geëindigd.

Het is nog te vroeg om een conclusie te trekken uit deze lagere rentes waar het jaar mee is gestart. Met name voor het einde van deze week staan nog enkele belangrijke macrocijfers op de agenda die verder richtinggevend kunnen zijn. Vrijdagochtend worden allereerst de Europese inflatiecijfers over december gepubliceerd. Analisten verwachten dat de inflatie verder is gedaald tot 9,5 procent op jaarbasis. Over oktober piekte deze inflatie nog op een stand van 10,7 procent op jaarbasis.

Voor de kerninflatie (inflatie exclusief voeding en brandstoffen) wordt nog geen daling verwacht. Integendeel, analisten zetten zelfs in op een verdere stijging van de kerninflatie. De verwachting is dat de kerninflatie uitkomt op 5,1 procent op jaarbasis. Dat is niet alleen hoger dan de 5 procent dit over oktober en november werd gemeten, maar tevens de hoogste stand sinds de oprichting van de ECB (1998).

Verwachtingen Euribors en beleidsrentes

Tenslotte een blik op de renteverwachtingen voor de komende periode. Voor wat betreft de Amerikaanse Federal Funds Rate wordt momenteel voor de komende zomer een kortstondige piek rond 5 procent – 5,25 procent verwacht, waarna handelaren de Federal Reserve nog in hetzelfde jaar al weer zien overgaan tot renteverlagingen. Voor de eurozone valt de piek in de ECB-depositorente volgens de huidige inzichten in juli of september van 2023. Dit zou dan rond een stand van 3,50 procent zijn. Voorgaande komt terug in de verwachtingen inzake het verloop van de 3-maands Euribor voor de komende jaren. De piek voor de 3-maands Euribor wordt momenteel gezien rond 3,60 procent in de herfst van 2023. Op een grote terugval na deze stijging van de 3-maands Euribor, wordt momenteel op korte termijn niet gerekend. De huidige stand van 2,132 procent voor de 3-maands Euribor verwachten handelaren in Euribor futures voorlopig niet meer terug te zien.

Dit blog is eerder verschenen op Vastgoedmarkt.nl.

