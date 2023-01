Nog een maand voor definitieve aanvraag NOW-periodes t/m september 2021

Voor de NOW-tegemoetkoming van oktober 2020 tot en met september 2021 kunt u nog tot 22 februari een definitieve aanvraag indienen. Ondernemers die een NOW-voorschot hebben ontvangen maar geen definitieve berekening uitvoeren, moeten het voorschot terugbetalen.

Met de definitieve aanvraag bepaalt UWV aan de hand van uw daadwerkelijke resultaten de hoogte van de uiteindelijke subsidie. Dat wordt verrekend met het verstrekte voorschot. In de vorige periodes kwam dat erop neer dat er meer ondernemers geld terug moesten betalen dan dat er een aanvulling ontvingen. Maar in de eerste NOW-periode was er nog veel onzekerheid over de te verwachten resultaten, waardoor prognoses vaker niet klopten. Bovendien werden er minder aanvragen ingediend in de latere periodes.

Proefberekening

Na het verzamelen van enkele gegevens kunnen ondernemers een proefberekening uitvoeren op de NOWchecker van de uitkeringsinstantie. Daarvoor heeft u de volgende dingen nodig:

Het werkelijke omzetverlies over de periode in uw aanvraag.

De loonsom in de vergelijkende maand.

De loonsom in de NOW-maanden.

Het voorschot dat u heeft ontvangen.

Sluitingsdata

De sluitingsdatum van 22 februari geldt voor de volgende NOW-periodes:

Derde periode, oktober t/m december 2020 (NOW 3.1)

Vierde periode, januari t/m maart 2021 (NOW 3.2)

Vijfde periode, april t/m juni 2021 (NOW 3.3)

Zesde periode, juli t/m september 2021 (NOW 4)

De sluitingsdatum voor de laatste twee periodes is op 2 juni en dat gaat om:

Zevende periode, november en december 2021 (NOW 5)

Achtste periode, januari t/m maart 2022 (NOW 6)

Gegevens die u nodig heeft

Verzamel voor het invullen van het aanvraagformulier alvast de volgende gegevens:

Uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, KVK-nummer, gegevens contactpersoon.

Het loonheffingennummer waarvoor u een tegemoetkoming heeft ontvangen. Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen. Ook met een loonheffingennummer dat niet meer actief is, maar waarvoor u wel een voorschot heeft ontvangen, moet u een aanvraag doen.

De hoogte van het bedrag dat u als voorschot heeft ontvangen.

Uw netto-omzet in de periode waarover u NOW heeft aangevraagd.

Uw netto-omzet in de referentieperiode.

Uw werkelijke percentage omzetverlies.

Het rekeningnummer en de tenaamstelling. Dit rekeningnummer gebruiken wij als u nog een bedrag van ons ontvangt. Het rekeningnummer moet afkomstig zijn uit een van de SEPA-landen. Dat zijn alle landen van de Europese Unie, plus Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Als het rekeningnummer verschilt van het rekeningnummer dat u heeft opgegeven toen u een voorschot aanvroeg: een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding). Dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

In sommige gevallen: een accountants- of derdenverklaring.

Volg Executive Finance op LinkedIn!