Nog geen enkele boete uitgedeeld voor schending UBO-register

De Belastingdienst heeft nog geen enkele boete uitgedeeld aan bedrijven of stichtingen die zich niet aan de regels hebben gehouden van het nieuwe anti-witwasregister, het UBO-register. Dat meldt RTL Nieuws. Dit terwijl tienduizenden bedrijven niet aan wettelijke eisen voldoen. Sinds 27 maart van vorig jaar is zo’n registratie verplicht.

Het Bureau Economische Handhaving (BEH), onderdeel van de Belastingdienst, heeft de taak om te controleren of bedrijven, stichtingen en verenigingen zich op tijd en juist hebben ingeschreven in het zogenoemde UBO-register. Het Bureau Economische Handhaving komt pas in actie als het een melding krijgt van de Kamer van Koophandel (KvK) dat er mogelijk iets niet in de haak is. Maar daar gaat al een flink traject aan vooraf.

Nul boetes of dwangsommen

Het komt erop neer dat bedrijven moeten aangeven wie er uiteindelijk aan de touwtjes trekt en bij wie het geld terechtkomt. Omdat bedrijven soms hele ingewikkelde structuren hebben, is dat lang niet altijd duidelijk. De verplichte registratie moet het moeilijker maken om geld wit te wassen. Maar er wordt nog niet erg streng gehandhaafd, zo blijkt. De Belastingdienst laat aan RTL Nieuws weten dat er nog geen boetes of dwangsommen zijn opgelegd.

Uiteindelijk kregen 1800 organisaties met handhaving te maken. Maar zelfs dan dreigen er niet direct boetes. Voordat een bedrijf of stichting daadwerkelijk een sanctie opgelegd krijgt, wordt er eerst nog de mogelijkheid gegeven om de fouten te herstellen. In ruim de helft van de gevallen heeft dit geleid tot een wijziging van de UBO-registratie, bij de andere helft was de registratie bij nader inzien toch juist.

