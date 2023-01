Onderzoek: meerderheid niet voorbereid op toekomst van accounting en finance

Uit een nieuw internationaal onderzoek van Deloitte’s Center for Controllership en IMA blijkt dat, ondanks dat 76 procent van de meer dan 1300 ondervraagde professionals in finance en accounting (waaronder analisten, managers, controllers en CFO’s) zegt dat de controllership-functies van hun organisaties begonnen zijn met transformeren, bijna alle ondervraagden (95 procent) melden dat ze nog meer werk te doen hebben of niet snel genoeg vooruitgang boeken. Nog eens 65 procent geeft toe dat de controllership-functie van hun organisatie niet of slechts enigszins is voorbereid op toekomstige eisen.

Het onderzoeksrapport, getiteld “Stepping into the future of controllership: From accounting to insight”, gaat ook in op het transformerende effect dat de wereldwijde Covid-19-pandemie heeft gehad op finance en accounting en hoe professionals dat momentum kunnen gebruiken om innovatie binnen controllership te stimuleren en meer waarde te leveren aan hun organisaties.

Belangrijke fundamenten

“Eén les die duidelijk is geworden uit de pandemie is dat het stimuleren van digitale mogelijkheden binnen controllership een blijvend gegeven is”, aldus Kyle Cheney, partner bij Deloitte Risk & Financial Advisory, Deloitte & Touche LLP. “Activiteiten die ooit werden beschouwd als onderdelen van ‘finance of the future’ – denk aan digital enablement, analytics, data modeling, en remote close – zijn nu belangrijke fundamenten van de functie. Controllers weten overduidelijk dat ze moeten transformeren, maar dat verandert niets aan het feit dat er nog steeds uitdagingen zijn op de weg naar een moderner, strategisch en digitaal controllership.”

Uit een diepere analyse van de resultaten blijkt dat er een spanningsveld bestaat tussen de huidige en toekomstige staat van controllership, waarbij de ontwikkeling van belangrijke enablers en domeinen van controllership uiteenlopen. 65% van de ondervraagde financiële professionals rangschikte enablers (zoals governance en compliance) als het meest ontwikkeld, terwijl ongeveer de helft van de respondenten (46%) aangaf dat data en analytics zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling bevinden. In lijn met deze resultaten wees 56% van de respondenten financiële planning en analyse (FP&A) aan als het domein waarop de meeste vooruitgang moet worden geboekt om aan de toekomstige eisen van de controllersfunctie te voldoen.

Hogere ontwikkelingsniveaus

Bijna tweederde van de ondervraagde professionals is het ermee eens dat hogere ontwikkelingsniveaus, bijvoorbeeld niveaus met hoge mate van integratie en/of optimalisatie, nodig zullen zijn op alle gebieden en domeinen om in de komende drie tot vijf jaar te voldoen aan de eisen van de controllership-functie. Het rapport belicht verder acties die leiders in finance en accounting kunnen overwegen om hun teams beter voor te bereiden op prestaties in een snel, complex en in toenemende mate digitaal tijdperk.

“Transformatie in controllership gaat niet alleen over het invoeren van nieuwe technologie – het gaat er ook om hoe financiële teams die technologie gebruiken om meer strategische partners van de business te worden,” zegt Loreal Jiles, IMA vice president of research and thought leadership en hoofdonderzoeker van deze studie. “Onze hoop is dat controllers, CFO’s en andere financiële leiders het rapport van dit jaar kunnen gebruiken als een routekaart om de grenzen van digitale initiatieven te verleggen en organisatorische silo’s te doorbreken om slimmere, flexibelere en veerkrachtige activiteiten te ondersteunen die bestand zijn tegen alle uitdagingen of verstoringen die zich aandienen.”

