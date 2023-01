“Onze grenzen schuiven dankzij de techniek telkens op”

De kleine bezorgauto is bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Sinds 2015 verovert Picnic namelijk de Nederlandse markt met het bezorgen van boodschappen. In 2019 werd het bedrijf uitgeroepen tot het snelst groeiende bedrijf van Nederland. En het einde is nog niet in zicht, benadrukt CTO Daniel Gebler: “We hebben nog geen tien procent van ons potentieel gerealiseerd.”

De Duitse Gebler heeft al sinds zijn jeugd een grote interesse in technologie. Voor zijn studie computer science belandde hij in Nederland en promoveerde vervolgens op dat vak. “Ik ben na mijn studie gaan werken bij een e-commerce startup. Al doende ontdekten wij dat er een grote gat was in de markt van B2C e-commerce, namelijk voedsel. Niemand wil namelijk lang wachten op zijn boodschappen en niemand wil betalen voor het thuisbezorgen. Met deze gedachte zijn wij in 2015 Picnic begonnen.”

Tech als fundament

Technologie speelt vanaf dag één een grote rol bij Picnic. Het is meer een techbedrijf dan een boodschappenbezorger. Gebler: “Technologie is het fundament van ons businessmodel en is tevens de accelerator. Onze systemen draaien op machine learning, AI, robotics, RPA en bijna alle technieken die je je maar voor kunt stellen. Wij hebben een architectuur gebouwd die we SODA noemen. Dat staat voor software- en data-architectuur. Elk systeem bestaat voor de helft uit software en voor de helft uit data. Data ondersteunen de software en met het draaien van de software verzamelen wij data. Zo wordt het een vliegwiel, waarin heel het systeem elke dag een beetje beter wordt. Door er simpelweg gebruik van te maken.”

“Alles wat wij doen is gebouwd in een technologische omgeving, maar met de gedachte om waarde te creëren voor de consument.”

Consument op één

De magie van Picnic is, zoals Gebler het noemt, dat het de juiste formule heeft gevonden om de technieken te gebruiken om echte meerwaarde creëren. “Alles wat wij doen is gebouwd in een technologische omgeving, maar met de gedachte om waarde te creëren voor de consument. Wij gebruiken techniek alleen als we er ook echt wat aan hebben. Dat doen wij bijvoorbeeld om onze logistieke supply chain verder te optimaliseren. Daarbij kijken we of we sneller kunnen bezorgen, tegen een lagere kostprijs. Met betere producten en een groter bereikt. De consument staat voor ons op nummer één en er is geen nummer twee.”

“Dit kunnen wij realiseren, omdat wij de hele supply chain onder onze hoede hebben. Wij nemen een groot deel van de logistiek voor onze rekening. Met je mobiele telefoon heb je als het ware een afstandsbediening over de hele supply chain. Het is een supermarkt in je broekzak, die je elk moment van de dag kunt bezoeken.”

Autonomie en vrijheid

Als CTO is Gebler verantwoordelijk voor alles wat gerelateerd is aan technologie. De softwaresystemen, de app, warehousemanagement, robotic control en nog meer. Onder zijn hoede werken meer dan driehonderd developers elke dag aan verbeteringen voor de app of de elektrische bezorgauto’s. “De driehonderd developers werken in dertig verschillende teams. Elk team heeft de opdracht om per kwartaal één doel, twee key results en drie metrics te halen. Waarbij je bij metrics moet denken aan het verbeteren van de klantervaring. De teams werken autonoom van elkaar en krijgen veel vrijheid in hun werk. Vertrouwen en autonomie gaan hand in hand. De medewerkers krijgen vrijheid, maar we verwachten ook vooruitgang in wat wij verwachten dat ze doen. We willen dat iedereen experimenteert. Het is vanzelfsprekend dat niet alle experimenten slagen, maar dat is geen probleem. De enige vereiste is dat je leert van je fouten, zodat je deze de volgende keer niet opnieuw maakt.”

Daniel Gebler: “Met je mobiele telefoon heb je als het ware een afstandsbediening over de hele supply chain.” Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency.

Drie pijlers

Picnic heeft drie pijlers waar het momenteel aan werkt. Gebler: “We willen graag verder groeien. Als eerste door in meer plaatsen in Nederland te bezorgen en te zorgen voor meer blije mensen. Daarnaast willen we nog meer processen verder automatiseren. Ten derde zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe businesskansen om onze dienstverlening verder uit te breiden. Zo zijn we twee jaar geleden begonnen met retourneren. Consumenten die elders wat hebben besteld, bijvoorbeeld kleding, kunnen hun pakketje bij ons retourneren als wij bij hen de boodschappen hebben bezorgd. Wij zorgen vervolgens voor de verdere teruglevering. Daarnaast hebben wij een pilot draaien waarbij wij glas meenemen voor de glasbak. En er komt nog veel meer aan.”

“Techniek ondersteunt de business, maar de business zorgt ook voor nieuwe technieken.”

Opschuivende grenzen

Gebler erkent dat Picnic zichzelf constant aan het herontdekken is. “Dankzij de techniek schuiven de grenzen van wat mogelijk is continu op. Daarom is het vandaag de dag ook zo mooi om voor een techbedrijf te werken. Techniek ondersteunt de business, maar de business zorgt ook voor nieuwe technieken. Dat drijft techbedrijven. Wij herontdekken onszelf ook telkens. Wat we nu doen met retourneren, het bezorgen in meerdere landen en het voeren van een eigen merk, hadden wij ons bij de oprichting van het bedrijf in 2015 niet voor kunnen stellen. Dat stond niet in ons aanvankelijke businessplan.”

Het einde is nog niet in zicht, stelt de CTO. “We hebben nog geen tien procent van ons potentieel gerealiseerd. Daarvan ben ik overtuigd. De écht interessante tijd voor Picnic begint nu. Wij zijn nu Picnic versie één, maar we werken aan Picnic versie twee en drie. Het is hetzelfde als met Netflix. Dat is ook de derde generatie van een bedrijf dat je op geen enkele manier kunt vergelijken met de eerste en tweede versie.”

Opnieuw uitvinden

Tot slot: welk advies heeft Gebler voor organisatie die aan de vooravond staan van een digitale transformatie? “Dat is voor mij een lastige vraag om te beantwoorden, omdat er van een digitale transformatie bij Picnic geen sprake is. Wij zijn een digital native, geboren in het digitale tijdperk. Het advies dat ik wil geven: transformeer jezelf niet, maar vind jezelf opnieuw uit. Begin het bedrijf dat je nu hebt op een digitale manier, in plaats van alle processen die je hebt aan te passen tot waar je heen wilt. Dat kan zorgen voor een compleet andere manier van je business leiden.”

