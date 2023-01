Het aandeel vrouwen aan de top van beursgenoteerde bedrijven is nog steeds heel klein. Dat blijkt uit een inventarisatie van NU.nl onder de vijftig CEO’s van beursgenoteerde bedrijven. Britt Blomsma, directeur, Ebbinge, reageert: “Ook vrouwen herkennen leiderschap eerder in een man.”

Van de vijftig AEX- en Midkap-bedrijven staat er bij 47 een man aan het roer. Daarnaast delen bij één bedrijf een man en een vrouw de toppositie. Bij twee bedrijven, PostNL en Wolters Kluwer, zwaait een vrouw de scepter. Blomsma: “Bij ons executive searchbureau dat zich richt op de werving en selectie van topbestuurders, herkennen we dit . Veel raden van toezicht en raden van commissarissen willen de diversiteit in hun organisatie vergroten. Maar als puntje bij paaltje komt, kiest men vaak voor een man.”

Uit de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw

Blomsma vindt dat niet zo verwonderlijk. “De raad van commissarissen is vaak, ook de vrouwen, óók de leden met een bi-culturele achtergrond, opgegroeid in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. Zij zijn groot geworden in een wereld waarin papa werkte en mama thuis was. De dokter, de directeur en de dominee waren mannen. Dat zorgt ervoor dat zij allemaal leiderschap onbewust eerder herkennen in een man. Het uitbreiden van quota kan een oplossing zijn. De eerste generatie die zonder onbewuste vooroordelen – unconscious biases – naar leiderschapskwaliteiten kan kijken, is de generatie die opgroeit in een wereld waar ‘de top’ al divers ís.”

