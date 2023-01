Oxfam Novib: ongelijkheid groter door lage belasting allerrijksten

Om de ongelijkheid in de wereld tegen te gaan moeten de belastingtarieven voor de rijkste mensen flink omhoog. Dat stelt Oxfam Novib in haar ongelijkheidsrapport, dat is uitgebracht in aanloop naar het jaarlijkse World Economic Forum in het Zwitserse Davos. De organisatie hoopt met het rapport een “kritisch debat” aan te zwengelen, tijdens de topbijeenkomst, maar ook in Nederland. Zo stijgt het vermogen van miljardairs met miljarden per dag, terwijl wereldwijd de lonen achterblijven op de sterk gestegen inflatie, aldus de ontwikkelingsorganisatie.

Volgens Oxfam Novib groeit het vermogen van miljardairs over de hele wereld met 2,7 miljard dollar per dag, omgerekend zo’n 2,5 miljard euro. Tegelijkertijd ziet de organisatie dat 820 miljoen mensen honger lijden en dat lonen niet evenredig meestijgen met de inflatie. “Op dit moment worstelen miljarden mensen met stijgende prijzen voor energie en voedsel. Er moet snel iets gebeuren om deze schandalige trend van wereldwijde economische ongelijkheid aan te pakken die al decennia onze samenlevingen ontwricht”, stelt algemeen directeur van Oxfam Novib Michiel Servaes.

Speerpunt van het beleid

Ook in Nederland is de ongelijkheid volgens Servaes aanwezig. “De rijkste 1 procent bezit 26 procent van het gezamenlijke Nederlandse vermogen, tegelijkertijd betalen de rijkste mensen relatief minder belasting dan de rest van Nederland.” Hij vindt daarom dat het aanpakken van ongelijkheid en het zwaarder belasten van vermogens een “speerpunt” van het beleid in Nederland moeten worden. Door “extreme rijkdom” aan te pakken en eerlijker te verdelen, kunnen volgens Servaes meer mensen aan armoede ontsnappen.

In aanloop naar het World Economic Forum, dat maandag begint, roept Oxfam Novib regeringen over de hele wereld op tot actie. Bijvoorbeeld belastingtarieven van tenminste 60 procent op de hoogste inkomens. Overheden zouden zich daarbij vooral moeten richten op het belasting heffen op vermogen. Daarover gelden volgens de organisatie nu nog relatief lage belastingtarieven, ook in Nederland.

Ongelijkheid tegengaan

De belastinginkomsten zouden vervolgens moeten toekomen aan zaken die de ongelijkheid tegengaan, vindt Oxfam Novib. Bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs, voedselzekerheid en het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg.

Op het World Economic Forum komen de top van de politiek en het bedrijfsleven en journalisten uit de hele wereld bijeen om onderwerpen te bespreken op het gebied van de economie, gezondheid, klimaat en milieu. Ook premier Mark Rutte en verschillende andere kabinetsleden zullen het congres bijwonen.

