Persoonlijke effectiviteit: Een slimme boot vraagt om flexibele zeelui

De kans is groot dat een onderwerp mist op uw cv. Een onderwerp dat in de laatste jaren in belang is toegenomen. Iets dat in de komende jaren alleen maar in belang zal toenemen. Iets dat nog nauwelijks nadrukkelijk op cv’s vermeld staat.

De Amerikaanse marine lanceerde een tijdje terug haar nieuwste gevechtsschip. Het zogenoemde ‘littoral combat ship’ is een nieuwe familie van gevechtsschepen om kustgebieden te beschermen. Ze kunnen een groot aantal taken op zich nemen. Van mijnen vegen, het vinden van stille diesel onderzeeboten, tot het gebruik van technologisch vooruitstrevende netwerken. Ze zijn snel, zeer wendbaar en vergen een groot aantal nieuwe vaardigheden van de bemanning.

Men zou verwachten dat deze schepen een groot team van specialisten aan boord heeft maar het omgekeerde is het geval. Een relatief klein team van veertig mariniers runt het schip en haar enorme variëteit aan mogelijkheden. De mariniers zijn juist niet geselecteerd op basis van hun specialisaties, maar op basis van hun track-record in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Zij die openstaan voor nieuwe ervaringen en flexibel zijn in hun denken hebben een streepje voor om deze nieuwe schepen te bemannen. Op schepen die met veel en steeds nieuwe functies is het belangrijker om jezelf continu on-the-job te ontwikkelen.

Organisaties lijken steeds meer op dit soort nieuwe gevechtsschepen. Nieuwe procurementtechnologie, industry 4.0 manufacturing, digitale marketing en sales, robotic process automation. De nieuwe ontwikkelingen stapelen zich op. Naast al deze nieuwe ontwikkelingen zijn arbeidsrelaties ook nog eens een stuk flexibeler dan bij de marine. Collega’s komen en gaan. Dat kan een voordeel geven in de mogelijkheid om flexibel expertise in te vliegen, maar uiteindelijk vliegt er evengoed een hoop ervaring de deur uit. Ook hierom verschuift het selectiecriterium steeds meer naar degenen die kunnen aantonen dat zij snel nieuwe vaardigheden kunnen leren.

Capability building als onderscheidend vermogen

Op persoonlijk niveau betekent dit dat u zelf niet alleen moet benadrukken welke vaardigheden u al heeft. U moet ook benadrukken dat u uzelf überhaupt snel nieuwe vaardigheden eigen kunt maken. Dat klinkt logisch, maar men komt het zelden het kopje ‘capability building’ tegen op cv’s.

Dat is zonde want het blijkt dat mensen onbewust juist een voorkeur hebben voor mensen met veel potentieel. Onderzoekers van de Harvard Business School deden hier verschillende interessante onderzoeken naar. Zo werden advertenties voor een cabaretier op Facebook geplaatst. In de ene advertentie stond dat die cabaretier de grote doorbraak was, in de andere advertentie stond dat hij de grote doorbraak ging worden. In het tweede geval werd vaker doorgeklikt en werden meer likes gegeven. In een herhaling van dit onderzoek met cv’s was dit effect ook zichtbaar. Hierbij werden sollicitanten met managementpotentieel vergeleken met cv’s van sollicitanten met daadwerkelijk managementervaring. Ook hierin bleek potentieel de voorkeur te genieten boven bewezen ervaring.

Dit is duidelijk een denkfout, maar in een tijdperk van verandering is dat zo gek nog niet.

Auteur: Job ten Bosch, managing director van Debatrix

