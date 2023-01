Risicoflectie: perspectieven op risicodenken en – management

Veiligheidskundige Carsten Busch zet in zijn nieuwe boek ‘Risicoflectie’ twaalf verschillende brillen op. Met zijn toegankelijke handreiking hoopt hij lezers aan te zetten tot gevarieerd denken over risico’s. Want de bril waarmee je kijkt, bepaalt hoe je omgaat met een risico.

Risico’s zijn er altijd en overal. We hebben ermee te maken tijdens alledaagse activiteiten, in het openbare leven, wanneer we naar het nieuws kijken en natuurlijk op de werkplek. Dit boek helpt om op andere, misschien betere, manieren over risico’s na te denken en ermee om te gaan.

Verschillende perspectieven

Vaak denken we te beperkt over risico’s. We gebruiken een voorgeschreven methode en kenschetsen risico’s in een kleurtje, getalletje of categorie. Die inschatting dekt echter vaak maar een fractie van wat relevant is. Enerzijds missen we relevante aspecten van risico’s waardoor we voor verrassingen komen te staan, anderzijds onderkennen we vaak niet de verschillende belangen die spelen bij risico’s.

Als we in staat zijn om verschillende perspectieven in te nemen, helpt dit om verrassingen te voorkomen of er beter mee om te gaan. Het helpt ook om betere en eerlijkere besluiten te nemen en relevante aspecten tegen elkaar af te wegen, inclusief belangrijke factoren, zoals emoties, ethiek of macht.

Geïnteresseerd? U kunt hier het boek bestellen >>

Over de auteur:

Carsten Busch

Carsten Busch is veiligheidsprofessional met ervaring in de industrie, spoorwegen, offshore en politie. Daarnaast is hij actief binnen academische opleidingen, diverse vakfora en is hij eigenaar van www.mindtherisk.com. Hij wisselt voortdurend tussen allerlei vormen van praktisch risicomanagement en het bezig zijn met academische benaderingen. Deze combinatie van praktijk en theorie vindt de lezer terug in dit boek. Gebaseerd op dertig jaar ervaring met risico’s binnen diverse sectoren en puttend uit bronnen die verder kijken dan de geijkte risicomethodes biedt de auteur in Risicoflectie perspectieven om beter mee te zien en te denken.

Volg Executive Finance op LinkedIn!