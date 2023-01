Stadgenoot benoemt Bas Hendriks als CFO

De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Stadgenoot heeft Bas Hendriks benoemd als CFO. Hendriks start per 1 maart als lid van het bestuur/CFO en vormt dan samen met de huidige bestuursvoorzitter, Anne Wilbers, het bestuur van Stadgenoot. Hij is een financieel bestuurder en toezichthouder met veel werkervaring op het snijvlak van publieke en private organisaties.

Op dit moment is Hendriks financieel directeur bij NS Reizigers. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van NS Insurance, lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht en toezichthouder bij de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS). Hij studeerde Econometrie in Tilburg en was eerder werkzaam als CFO bij NS Stations, CFO bij Qbuzz en managing consultant bij PwC.

Scherp oog voor risico’s

Jacobine Geel, voorzitter van de Raad van Commissarissen, licht de benoeming toe: “Bas Hendriks heeft complexe organisatietransities geleid, beschikt over stevige financiële bagage en heeft een scherp oog voor risico’s. Het feit dat hij afkomstig is van buiten de corporatiesector zien wij als een duidelijke meerwaarde; het vergroot de diversiteit binnen het huidige bestuur en de directie. In onze ogen is Bas dé ideale bestuurder om de interne organisatie een stap verder te brengen.”

Anne Wilbers vult aan: “Ik verheug me op de samenwerking met Bas. Als organisatie staan wij de komende jaren voor een aantal grote opgaven. Zo moet er meer tijd en aandacht komen voor persoonlijk contact met huurders en partners in buurten en wijken. Daarvoor is – naast persoonlijke inzet – verdere optimalisering van de klantprocessen noodzakelijk. Ik ben ervan overtuigd dat Bas hier de komende jaren een waardevolle bijdrage aan zal kunnen leveren.”

Tijd voor iets nieuws

Bas Hendriks over zijn benoeming: “Na ruim 17 jaar bij de NS, voelde ik dat het tijd was voor iets nieuws. Stadgenoot staat midden in de maatschappij en wil van betekenis zijn, voor haar huurders en voor de stad Amsterdam. Ik kijk ernaar uit om samen met Anne aan de slag te gaan met de ambities zoals die zijn geformuleerd in de nieuwe strategische koers.”

Bij Stadgenoot wordt Hendriks verantwoordelijk voor Financiën, Klant & Woning, Risk & Audit, Juridische Zaken, Interne Services en Informatietechnologie (IT). Hij is de opvolger van Jan Peter Duijvestijn, die deze functie sinds begin vorig jaar op interim-basis vervult.

Volg Executive Finance op LinkedIn!