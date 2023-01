Topvrouw IMF: 2023 wordt economisch zwaarder jaar dan 2022

Een derde van de wereldeconomie wordt dit jaar waarschijnlijk door een recessie getroffen. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd in een interview met de Amerikaanse zender CBS. Volgens haar wordt 2023 waarschijnlijk “zwaarder dan het jaar dat we achter ons laten”. “Waarom? Omdat de drie grote economieën – de Verenigde Staten, de Europese Unie en China – allemaal tegelijkertijd vertragen.”

In oktober verlaagde het IMF zijn voorspellingen voor de wereldwijde economische groei in 2023 al. Dat kwam door de flink opgelopen inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne, in combinatie met de reactie daarop van centrale banken. Die zijn bezig in rap tempo hun rentetarieven te verhogen om de toename van het prijspeil binnen de perken te houden, maar daarmee remmen ze ook de ontwikkeling van de economie.

Chaotische heropening

Sinds de laatste grote prognose van het IMF is er alweer veel gebeurd. Zo heeft China zijn zerocovidbeleid geschrapt en is het land begonnen met een chaotische heropening van zijn economie. Inmiddels loopt het aantal coronabesmettingen daar nu weer hard op, en dat zal komende tijd waarschijnlijk zijn weerslag hebben op de groei. Georgieva noemde tegenover CBS nog geen concrete cijfers. Het IMF komt later deze maand als het goed is wel weer met een update van zijn wereldwijde groeiramingen.

Prestaties Nederlandse economie

Bij de presentatie van een onderzoek was het fonds in december al somber over de prestaties van de Nederlandse economie, die volgens deskundigen van het IMF dit jaar amper nog groei zal laten zien. Het prijsplafond voor energie dat de overheid heeft ingevoerd kan ook niet voorkomen dat het leven over de gehele linie opnieuw duurder wordt, voorzagen de kenners. En hoewel Nederland voldoende energiereserves heeft om het land draaiende te houden, zou het zomaar kunnen dat energietekorten elders in de EU de energiecrisis in Nederland nog verergeren.

