Uniserver Group stelt CFO aan

Om de positie in Nederland verder uit te bouwen en de Uniserver Group te positioneren in Europa, wordt het directieteam van de Uniserver Group uitgebreid met Anyes Krijnen. Met Anyes als CFO van de Group wordt de strategie om met de combinatie van de verschillende labels dé hybride cloudpartner te worden verder vormgegeven. Sinds 2021 is Anyes als CFO verbonden aan Uniserver. Ze krijgt in haar nieuwe rol de verantwoordelijkheid over de Finance & HR-afdelingen alsook M&A van alle labels onder de Uniserver Group.

Luuk Slaats, CEO Uniserver Group, vertelt in een reactie: “Bij de ambities die wij als Uniserver Group nastreven hoort een sterk en stabiel fundament. De basis van dit fundament is gebaseerd op mensen en de financiën. Vanuit de Uniserver Group kunnen we met ons platform de gehele cloudmarkt bedienen en is het onze ambitie om de komende jaren te verdrievoudigen. Anyes is een CFO die heeft bewezen vanuit haar hands on mentaliteit een brede businesspartner te zijn. Het geeft me veel vertrouwen dat we HR en controls voor alle labels centraal waarborgen waarmee het fundament staat voor verdere groei.”

Verdere invulling geven

Krijnen vult aan: “Vanuit mijn CFO rol en M&A ervaring ben ik nauw betrokken geweest bij de eerdere overnames van de Uniserver Group. Gezien het enorme potentieel dat ik zie in verdere consolidatie van de infrastructurele markt, de mooie organisatie en de potentie van de Uniserver Group, ben ik ingestapt om vanuit mijn CFO rol verdere invulling te geven aan de internationale groeiambities die Uniserver Group heeft.”

