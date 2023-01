Vebego benoemt Chief Value Officer

Vebego benoemt Sirka Hintze (46) per 1 februari 2023 als

Chief Value Officer en lid van de Executive Board van Vebego Group.

Sirka heeft de Duitse nationaliteit en ruim 20 jaar ervaring in verschillende financiële functies. Na het behalen van een master in International Business Administration, startte zij haar carrière bij een Duitse bank en stapte later over naar transport en logistiek. In haar meest recente functie was zij Group Chief Financial Officer bij logistiek dienstverlener Leschaco in Bremen.

Ton Goedmakers, CEO: “Bij deze versterking van de Executive Board kiezen wij bewust voor een bredere kijk op prestaties en resultaten dan alleen financieel. Die ontwikkeling zie je in de markt en het sluit ook naadloos aan bij onze ambities. Het creëren van waarde voor klanten, medewerkers en de maatschappij staat voor ons ten slotte centraal. De Chief Value Officer wordt daarmee verantwoordelijk voor de groei, optimalisatie en bescherming van waarde voor al onze stakeholders. Sirka zal de aanjager en inspirator zijn voor alle ontwikkelingen op dit terrein binnen en buiten onze organisatie.”

