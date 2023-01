Verplichting energielabel C voor kantoren: zo zit dat

Als uw kantoorpand energielabel D of lager heeft, pleegt uw pandeigenaar sinds 1 januari een economisch delict. Als uw verhuurder geen label heeft, moet dat snel gebeuren. Eind vorig jaar had bijna de helft van de C-verplichte kantoorpanden nog geen label, of zelfs D of lager. Wat gebeurt er dan nu?

De plicht geldt sinds 1 januari 2023 voor kantoorpanden. Bij combinatiegebouwen, bijvoorbeeld in een hoog gebouw met in de plint winkels of horeca en daarboven kantoren, geldt de labelplicht alleen voor het kantoorgebouw. De labelplicht geldt dan voor het gehele kantoorgebouw inclusief de nevenfuncties. ‘Als het kantoordeel een nevenfunctie van een andere gebruiksfunctie is, is er geen sprake van een kantoorgebouw als bedoeld in de begripsbepaling en geldt de label-C-plicht niet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kantoren in scholen, ziekenhuizen, winkels, buurthuizen of industriehallen,’ zo meldt RVO. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een industrieel bedrijf waarbij het kantooronderdeel een apart pand is. Bij twijfel kun je contact opnemen met de handhavende partij bij de gemeente.

Wie is verantwoordelijk?

De Nederlandse regering probeert met de C-verplichting onder meer de klimaatdoelen voor 2030, die onlangs zijn aangescherpt, te halen. Deze verduurzamingsslag komt er al jaren aan, maar de urgentie bij veel bedrijven ontbrak. De verplichting geldt voor de eigenaar van het pand, dus wanneer u een dergelijk kantoorgebouw huurt, ligt de verplichting in principe bij de verhuurder.



De verhuurder van het kantoorpand met label D of lager pleegt momenteel met het uitbaten van dat pand een economisch delict. Dat kan ook voor de huurder problemen opleveren. In het uiterste geval zal die op zoek moeten naar een ander pand. Daarnaast zorgt het niet hebben van een energiezuinig pand er ook voor dat het lastiger wordt om aan financiering te komen. Door toenemende milieueisen vermijden banken klimaatrisico’s en investeren ze voornamelijk in duurzame bedrijven. Het is dus niet voldoende om deze last bij de verhuurder te leggen, het is ook in uw eigen belang om een beter energielabel te bereiken.

Wat zijn de uitzonderingen op de plicht?

De eis om tenminste energielabel C te voeren, vloeit voort uit de Energiebesparingsplicht. Daarin zijn bedrijven en instellingen met een verbruik van 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Kleinere mkb’s worden daarmee ontzien, maar als zijn willen verduurzamen, is daar ook een subsidie voor beschikbaar.

De verplichting geldt niet als:

• De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) minder dan 50 procent is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;

• De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw minder dan 100 m2 is;

• Het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;

• Het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt, bijvoorbeeld als het gebouw gesloopt wordt;

• Het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;

• Het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;

• De maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Wat te doen bij label D of lager?

De overheid biedt een tool die controleert welk label het huidige kantoorpand heeft. Als dat D of lager is, kun je het beste beginnen met het inwinnen van informatie bij een energieadviseur. Deze controleert het gebouw op diens energiekenmerken en brengt advies uit over verbeteringen om het pand energiezuiniger te maken. Denk daarbij aan isolatie van spouwmuren en vloeren, het uitbannen van het gebruik van gas of het installeren van zonnepanelen. Maar de adviseur kijkt bijvoorbeeld ook naar efficiëntere facilitaire middelen, zoals een energiezuiniger luchtbehandelingssysteem, verlichting en andere apparatuur.

Wat gebeurt er bij een controle?

De gemeente houdt toezicht op de handhaving van de nieuwe plicht en treedt ook op als een kantoorpand D of lager heeft. De gemeente heeft als het goed is een vooraankondiging per brief verstuurd en gaat dit jaar controleren. Na aanschrijving heeft de verhuurder de 12 weken de tijd om een label C te registreren of een plan in te dienen om label C te verkrijgen. De gemeente houdt de vinger aan de pols met tussencontroles en stelt een last onder dwangsom af als plannen uitblijven. Als er een label C geregistreerd zou worden in de controlefase en dat is na 12 weken nog niet gedaan, wordt een dwangsom opgelegd. Dat is ongeveer een bedrag van 2000 euro per week gedurende tien weken voor een gemiddeld kantoorgebouw. Als er dan nog niet is voldaan, volgt een zwaardere sanctie in de vorm van een hogere dwangsom, sluiting of strafrechtelijke vervolging.

Zijn er subsidies beschikbaar?

Ja. Zo biedt de energie-investeringsaftrek (EIA) fiscaal voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparingen, bijvoorbeeld bij het aanschaffen van milieuvriendelijke verlichting als uitwisselbare ledlampen. Ook is er een Borgstelling MKB Groen op handen waar dit soort investeringen ook mee gefinancierd kunnen worden. Woonverenigingen en wooncoöperaties kunnen de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aanspreken voor de vereiste investeringen. Kleinere bedrijven die investeren in verduurzaming kunnen gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling SVM.

